Jimin: Esto dice la definición del diccionario urbano sobre el miembro de BTS

Puede que sea uno de los cuatro cantantes del grupo de K-pop BTS, pero Jimin es definitivamente único. Para los fanáticos, es mucho más que un bailarín e intérprete increíble: tiene un gran corazón y una cálida sonrisa a juego. Su definición de Urban Dictionary muestra cómo los fans piensan sobre el artista detrás de canciones como "Serendipity", "Filter" y "Friends".

Jimin es uno de los cantantes de BTS

Aunque V, Jungkook y Jin son cantantes talentosos, no hay nadie como Park Jimin. Como uno de los bailarines principales del grupo, Jimin aparece a menudo en canciones conocidas de BTS, como "Black Swan" y "Boy With Luv". En agosto de 2019, Jimin estableció un récord de Spotify, con tres canciones que alcanzaron más de 50 millones de reproducciones en la plataforma de transmisión, Spotify.

Incluso recogió a algunos fanáticos famosos en el camino. Eso incluye al presentador nocturno, Jimin Fallon, quien usó el merchandising BT21 de Jimin en una entrevista. James Corden se convirtió en el "Papa Mochi" de "Baby Mochi" del integrante de BTS, inspirado en un apodo que le dieron los fans a Jimin.

¿Qué piensa ARMY de Jimin?

Cada uno de los cantantes de BTS tiene personalidades únicas, y eso se refleja totalmente en la forma en que los fans los describen. Para la definición de Jimin del Urban Dictionary, los fanáticos declararon que este ídolo del K-pop se convertirá rápidamente en parte de tu vida cotidiana.

“Consumirá cada pensamiento, vibración y amor de tu existencia y lo reemplazará por sí mismo. Una vez que experimentas a Jimin, no hay forma de escapar de su esfera incondicional de deseo. Rápidamente se verá conducido a un torbellino eterno de angustia cuando se dé cuenta de que renunció a todo lo que siempre quiso por Park Jimin; a pesar de saber que nunca será tuyo ", escribió un fan sobre el ídolo del K-pop.

Los fans solo desean lo mejor para Jimin

Ya sea con los personajes de BT21 o con versiones de baile de canciones como "On", los fans realmente desean lo mejor para Jimin y el resto de los chicos de BTS. Según Teen Vogue, para el cumpleaños de Jimin durante 2019, los fanáticos se reunieron en cafés para celebrar en todo el mundo, compartiendo su amor en las redes sociales también.

“Pasarás todos los días de tu vida esperando y rezando para que sea feliz y saludable. Soñarás con las probabilidades de tener la oportunidad de conocerlo y te angustian lo bajas que son ”, continúa la definición de Urban Dictionary. "Pero no tengas miedo. Él es tu paraíso. Solo sé que él se hará cargo de ti ".

este perfil no acepta NINGUNA crítica hacia park jimin. acá vivimos en una monarquía donde él es el rey. él habla, yo escucho. él pide algo, yo lo hago. él manda, yo obedezco. su palabra acá es ley y no hay democracia.pic.twitter.com/bvStntT2Lc — ☪Ba☪ (@95BILINE) August 21, 2020

Los fanáticos pueden ver a este artista en persona a lo largo de la gira Map of the Soul, ahora pospuesta. La música de BTS y Jimin, incluidas canciones como "Filter" y "Friends" de Map of the Soul: 7, están disponibles en Spotify, Apple Music y la mayoría de las principales plataformas de transmisión.