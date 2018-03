Agencias/Diario La Verdad Estados Unidos.- Jimi Hendrix volverá a sonar, saldrá álbum con 10 canciones inéditas. Luego de 47 años de la partida de una leyenda de la música, saldrá por tercera ocasión un disco totalmente inédito; que llevará por nombre Both Sides Of The Sky. Este disco cuenta con alguna que otra colaboración con Stephen Stills, Lonnie Youngblood, Jonny Winter, y otros músicos.

¿Extrañas a esta gran leyenda?

El plus en dicho disco es que habrá una canción titulada "Woodstock" grabada junto otro gran artista como Joni Mitchell. El álbum Both Sides Of The Sky será la tercera entrega de una trilogía que inició en 2010 con el lanzamiento de Valleys of Neptune y People, Hell and Angels. Sin lugar a dudas el legado de Jimi Hendrix no pasará nunca y lo que dejó en la música es innnegable, será el día 9 de marzo de 2018 a través de Sony Legacy. Un disco que para los amantes del guitarrista no puede faltar.