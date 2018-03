Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Jimena Sánchez estrena nuevo look y las redes se encienden. La conductora de FoxSports siempre que publica alguna de sus fotos en redes sociales desata la locura entre sus seguidores. Jimena, es famosa por su escultural cuerpo con el que deleita a todo su público no solo en la televisión sino también en internet. Y esta ocasión no fue la excepción, pues sorprendió e impactó a todos con un cambio radical de look.

Blonde ? pic @elhartista Una publicación compartida por Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) el 5 de Dic de 2017 a la(s) 4:27 PST ¿Te gusta su nuevo look? Te puede interesar

La conductora Jimena Sánchez estrena nuevo look y las redes se encienden, al ver la imagen de ella en un traje de baño color negro que resalta su curvas. En la foto se puede ver que jimena posa con una peluca rubia ya que no quiere causarle daño a su radiante cabello negro. La instantánea rápidamente se volvió popular en la red social y los comentarios halagando a la conductora no se hicieron esperar. Y hasta algunos notaron que este look la hace verse como la socialité estadounidense Kim Kardashian, ¿será que quiere parecerse a ella?