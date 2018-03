La conductora se quejó de un cierre vial por un paseo ciclistas.

Te puede interesar

Redacción web/ Diario La VerdadLa conductora Jimena Sánchez se disculpó en Twitter luego de levantar una polémica por un comentario que hizo. Ayer por la mañana, Sánchez escribió en la red social: “¿Quién tuvo la “brillante” idea de cerrar Periférico para un paseo ciclista @GobCDMX? Neta no tienen madre”. Después circuló un tuit falso, atribuido a ella, en donde supuestamente llamaba a atropellar a un ciclista. [caption id="attachment_828817" align="alignnone" width="300"]Jimena Sánchez enfrenta polémica en Twitter[/caption] Ante el revuelo causado, Sánchez publicó otro mensaje en donde aclaró la situación: “Ustedes saben lo difícil que es transitar en esta ciudad y después de casi una hora me quejé sin pensar en los beneficios para los ciclistas, por esto pido una disculpa a quien se haya sentido ofendido”. La conductora comentó que no aceptaba la violencia e insultos que recibió. “Yo no puse ningún tuit de odio ni discriminación, nunca lo he hecho ni lo haré. Y reitero la disculpa por mi queja fuera de lugar”. https://twitter.com/jimenaofficial/status/940293749908885508