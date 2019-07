Jimena Sánchez a nada de desbancar a Yanet García como reina de Instagram

Instagram se ha convertido en el mejor lugar para mostrarle al mundo los atributos físicos propios de cada persona, y Jimena Sánchez, Yanet García, y otras, lo saben muy bien, pues han hecho de esta plataforma, la plataforma ideal para mostrar el físico de dios les dio.

Pero siempre ha habido una rivalidad entre Jimena Sánchez Y Yanet García, y no me refiero precisamente a que se odien en persona, sino a una sana competencia que hay entre las dos en las redes sociales, por ver quién es la que logra el mayor número de seguidores, y hasta ahora va ganando Yanet García, Pero Jimena Sánchez no se queda atrás.

Y es que Yanet García se ha echado a la bolsa, un total de casi 11 millones de seguidores en Instagram, mientras que Jimena Sánchez aun va buscando los 7 millones, así que hay una diferencia de casi 3 millones de seguidores entre ambas.

Sin embargo, lo que sí es una realidad es que la competencia en likes es muy reñida, independientemente de la cantidad de seguidores con los que cuenta cada influencer, pues depende del tipo de foto, suelen ser la cantidad de los likes que obtienen.

En ese sentido, este 16 de junio Jimena Sánchez fue la indiscutible ganadora de la jornada de hoy, publicando una candente imagen con la que se le ven todos los atributos, con la que logró más de 110 mil likes en Instagram.

En dicha imagen aparece tomando un vaso con agua, mientras está sentada con las piernas hacia arriba.

Jimena Sánchez es el sueño de todo caballero, una sensual mujer, con grandes atributos, pero aparte con pasión por el deporte, porque hay que recordar que esta chica es una de las conductoras más aclamadas de fox sports, donde los caballeros se pueden deleitar la pupila.