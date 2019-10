Jimena Pérez vuelve a TV Azteca ¿Estará nuevamente en "Ventaneando"?

Luego del adiós de Jimena Pérez "La Choco" al despedirse de "Ventaneando", tal parece que la conductora extrañó a sus compañeros del programa y estuvo presente en la emisión anterior dando a conocer las noticias del mundo de la farándula, aunque la única ausente fue Pati Chapoy.

Recordamos que la conductora de televisión decidió ausentarse del programa debido a su viaje a España, para continuar con los tratamientos médicos de uno de sus hijos, pues para ella lo más importante es la salud de sus pequeños, sin embargo, la presentadora llegó a México y aprovechó presentarse en TV Azteca.

La conductora de TV Azteca mencionó que su visita a México fue por algunos papeles que tenía que resolver y que estará unos días. "La Chocó expresó que extraña demasiado estar en "Ventaneando", pues no ha sido fácil estar alejada de la pantalla chica, pues así lo mencionó en el programa.

"Vine unos días para arreglar unos papeles...Los extraño un montón no es fácil seguir alejada de ustedes, de mi familia, ahí hago yo todo, no sabes todas las que he pasado".