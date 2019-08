Jimena Pérez hace FUERTES REVELACIONES sobre la huida de Atala Sarmiento de TV Azteca

La famosa conductora Jimena Pérez, conocida como La Choco, ha dejado a todos sorprendido con unas revelaciones que ha hecho antes de volar a tierras españolas, en donde residirá una temporada por la salud de su pequeño hijo.

Resulta que la hermosa conductora conocida como “La Choco” hizo fuertes revelaciones tras haber recibido muchas críticas sobre la salida de su cuñada Atala Sarmiento del famoso programa de espectáculos de TV Azteca: Ventaneando.

Fue durante una entrevista para el programa “Venga la alegría”, que Jimena Pérez “La Choco” reveló que cuando se anunció la salida de su cuñada Atala Sarmiento hubo personas que la criticaron por no haber renunciado para apoyarla en la polémica que la rodeaba.

Muchos le aseguraron a la conductora que con esa familia para qué quería enemigos y ella solo comentó que: “Yo me mantuve de lado, fue complicado, la gente me decía: ‘¿Cómo es posible que tu cuñada se va y tú no has renunciado?”.

Además complementó diciendo: “Si cuando se fue mi esposo yo no renuncié, no tengo por qué renunciar si se va Ata. Ella tiene su familia y tiene sus razones por las cuales ya no está contenta y uno no puede ir por la vida comprando pleitos”.

Atala y la Choco

Ante las indiferencias que se traen Pati Chapoy y su cuñada optó reveló también que determinó hablar con las dos para dejar en claro que no tenía intención de meterse en problemas; sin embargo, continuó recibiendo fuertes críticas.

Como toda una profesional la conductora prefirió dividir y laboral: “Cuando Atala se fue hablé con ella y le dije: ‘Siempre vamos a ser familia, pero te pido que no hablemos de nada laboral, no es sano ni para ti, ni para mi. Tú te vas, pero yo me quedo”.

la Choco y Pati Chapoy

Al fin de todo Jimena Pérez concluyó agradeciendo a Pati Chapoy, titular de Ventaneando, con quien dialogó y dejó en claro que no quería involucrarse en la polémica de enemistad: “Tu sabes que yo siempre he estado trabajando aquí muy contenta y muy feliz, lo que haya pasado no tiene que ver directamente conmigo, no voy a estar llevando y trayendo información”.

