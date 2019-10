Jimena Pérez PATALEA luciendo sus infartantes mallas negras (VIDEO)

Jimena Pérez, quien es conocida en el mundo de la farándula como "La Choco", fue una de las bellas conductoras del programa Ventaneando de Tv Azteca y que actualmente radica en España.

La Choco siempre se ha destacado por su belleza, pero también por el carisma que derrochaba en cada emisión en su participación en Ventaneando, que hoy en día aunque se alejó de las televisoras, sigue deleitando a sus fans a través de su cuenta oficial de Instagram.

Es por eso que en esta ocasión Jimena Pérez ha compartido en una de sus historias de Instagram, un video que ha enloquecido a muchos de sus seguidores, ya que presume unos de sus looks invernales, en donde se muestran sus elegantes piernas pataleando cubiertas de unas infartantes medias y unas botas de charol.

La imagen ha desatado la euforia de los fans de la sexy conductora que ahora se encuentra radicando en Europa, pues hasta el momento ha robado todas las miradas de sus más de novecientos mil seguidores que no dejan de recordarle que es totalmente bella y de las pocas bellezas de ojos claros que fascina en la televisión.

Hay que recordar que no hace mucho Jimena Pérez reapareció en Tv Azteca, ya que visitó México por algunos papeles que tenía que resolver y que estaría algunos días en la Ciudad de México, por lo que decidió darse una vuelta para visitar a sus ex compañeros, ya que expresó que extraña demasiado estar en "Ventaneando" y no ha sido fácil estar alejada de la pantalla chica.

Hay que recordar que la conductora de televisión decidió ausentarse del programa debido a su viaje a España, para continuar con los tratamientos médicos de uno de sus hijos, pues para ella lo más importante es la salud de sus pequeños, sin embargo, la presentadora llegó a México y aprovechó presentarse en TV Azteca.