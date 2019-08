Jimena Pérez ‘La Choco’ se despide entre lágrimas de ‘Ventaneando’

No hay fecha que no se cumpla…ni plazo que no se venza, y eso lo sabe muy bien Jimena Pérez ‘La Choco’, quien este viernes se despidió de la emisión de Ventaneando, y es que recordemos que la conductora emprenderá una nueva aventura, pues debe viajar a España para que su pequeño reciba la mejor atención médica.

Y con motivo de su despedida, la emisión de espectáculos decidió prepararle pozole el cual compartió con Daniel Bisogno, Pedro Sola, Mónica Castañeda e invitaron a Alejandro Villalvazo y Álvaro López, comentarista deportivo de Hechos AM.

Los invitados dedicaron unas palabras a La Choco y fue en ese momento cuando la conductora informó que su marido, Rafael Sarmiento, ya se encuentra en la Madre Patria, comprando cosas para el nuevo hogar.

Más tarde, la producción le presentó una cápsula, titulada La Choco desde cero, con los comentarios de sus amigos y compañeros: Ricardo Casares, Mónica Castañeda, Daniel Bisogno. Tras la presentación del material, la guapa conductora no pudo agunatr y con lágrimas agradeció a sus compañeros, amigos, maquillistas, staff todo lo que ha vivido: