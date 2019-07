Jimena Pérez 'La Choco' DEJA MÉXICO por el bien de su hijo (FOTOS)

La conductora de Ventaneando y La Voz, Jimena Pérez mejor conocida como 'La Choco”, ha dado conocer todos los detalles de su cambio de residencia y todo lo que implica dejar el país, su familia y trabajo.

Como ya había anunciado anteriormente en agosto de este año, Jimena Pérez “La Choco”, su esposo Rafael Sarmiento y sus hijos Iker e Iñaki se irán a radicar a Madrid.

Su viaje se debe a que será allá donde traten el trastorno del lenguaje que padece su hijo menor, es por eso que expresó que ya enviaron algunas cosas en la mudanza como cosas de decoración y unos pocos juguetes de los niños.

Luego de los dimes y diretes, Jimena Pérez ha dicho que a sus hijos les ha dicho que a Iker le explicaron que iba a vivir una nueva aventura, que iba a estar bien padre, que allá había muchos parques a los que podíamos ir y eso generó mucha emoción.

Hay que destacar que “La Choco” lleva 16 años ininterrumpidos en TV Azteca, por lo que expresa que ahora sus hijos lo necesitan: “ahorita me tengo que ocupar de mis hijos, sobre todo de Iñaki. No pasa nada, somos jóvenes, tampoco es el fin del mundo y no significa que yo vaya a dejar de trabajar para siempre”.

Jimena también confesó que eligieron España, ya que los países más avanzados en cuestión de neurodesarrollo son Alemania y España, por lo que a Alemania se les complicaba por el idioma, pero en sí también el factor fuerte fue que tanto Rafa como los niños son ciudadanos españoles los que facilita muchas cosas.

Por otro lado también Jimena también resaltó la cuestión ambiental: “Tampoco es que Madrid sea la ciudad menos contaminada del mundo, pero en comparación con México sí está mejor”.

En cuanto a su esposo ha dicho que lleva nueve años trabajando en TNT y va a seguir trabajando ahí; viajando de Madrid-Buenos Aires, mientras que ella va a estar totalmente dedicada a sus hijos.

TE PUEDE INTERESAR: Jimena Pérez 'La Choco' cuenta terrible padecimiento de su hijo

Por ultimo reveló que tiene mucho miedo al cambio, ya que siempre es muy complicado cuando tienes que salir de tu zona de confort porque te alejas de tu familia, de tus amigos, de todo y además en un lugar donde no conoce a nadie.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos