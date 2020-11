Jim Parsons y Todd Spiewak enamoran en su celebración por su 18 aniversario

Jim Parsons ha compartido una dulce foto del recuerdo con su esposo, Todd Spiewak en celebración de su 18 aniversario juntos como pareja.

La estrella de Big Bang Theory, que se casó con Todd Spiewak en 2017, fue vista radiante en la foto de la vieja escuela de principios de la década de 2000, y reflexionó sobre conocer al hombre que cambiaría su vida para siempre.

En una larga declaración junto a la foto, Jim Parsons habló con franqueza sobre los lugares importantes de su primera cita, mientras la pareja exploraba Nueva York juntos después de ser presentados por amigos. El resto, como ellos dicen, es historia.

El actor escribió en Instagram: “Los bebés que nacieron el día que conocí a Todd Spiewak cumplen hoy 18 años; feliz cumpleaños para ellos, y feliz décimo octavo aniversario de cita a ciegas para Todd".

"Nuestros amigos intuitivos, Tami y Oonie, nos juntaron y, el 15 de noviembre de 2002, jugamos al billar (¿eh?) En Slate en la calle 21; cantamos Karaoke (de nuevo, ¿eh?) en Sing Sing en Avenue A, y luego fuimos a la fiesta de cumpleaños de Robbie en ... algún bar gay en el lado este (esa parte tiene sentido para mí)".

Todd me acompañó hasta la parada de tren de 1st Ave L y, cuando nos despedimos, supe que nos volveríamos a ver, lo que terminó siendo dos noches después, cuando fuimos a ver "Bowling for Columbine" de Michael Moore en el Union Square AMC - porque nada dice mejor que "comencemos un viaje de vida juntos" que un documental divisivo (¿por qué no pudimos ir a ver "My Big Fat Greek Wedding", como cualquier otra pareja nueva en 2002?). Dicho esto, a los dos nos encantó la película y hablamos de ella en Patsy's Pizzeria (que la ubicación de Union Square Descanse en paz) después '', concluyó. “Mi vida cambió completa y completamente para mejor. El amor gana".

Jim Parsons sale del closet

Si bien Jim Parsons reconoce que era abiertamente gay con sus amigos y seres queridos, el actor no se declaró públicamente hasta 2016. Inicialmente temía que eso impactara negativamente en su carrera.

La estrella de The Big Bang Theory ahora dice que fue la mejor decisión que tomó. Hablando sobre la decisión a principios de este año en el podcast de David Tennant, dijo: “Ocurrió de manera orgánica".

Todd Spiewak y Jim Parsons se convierten en una de las parejas voceras de la comunidad LGBT

"Estaba haciendo una entrevista el año después de A Normal Heart con el New York Times y Patrick Healy me estaba entrevistando y me preguntó:" ¿Fue más significativo para ti ser parte de A Normal Heart porque eres gay? " Dije "Sí". Y pensé, salí por la puerta trasera, lo que nuevamente suena sucio en esta conversación. Pero era apropiado porque […] no estaba tratando de esconderme de mis amigos y familiares".

