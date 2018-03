Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Jim Parsons es el actor mejor pagado de la televisión. ¡Lo hace de nuevo! Otro año más y Jim Parsons quien da vida a Sheldon Cooper en The Big Bang Theory sigue siendo al que mejor le pagan. Este es su tercer año consecutivo en que Jim Parsons se queda con el primer puesto. Ya que hasta el 1 de junio de este año, el actor ganó la pequeña cantidad de 27.5 millones de dólares.

Jim Parsons es el actor mejor pagado de la televisión

Te puede interesar

De acuerdo con una publicación ed la revista Forbes, Jim Parsons es el actor mejor pagado de la televisión. A él le siguen sus compañeros de serie, Johnny Galecki (Leonard) con 26.5 millones de dólares, Simon Helberg (Howard) con 26 millones de dólares y por último Kunal Nayvar (Rajesh) con 25 millones de dólares. "Cuando leí el guión de The Big Bang Theory, el papel de Sheldon me pareció realmente especial. No diré que pensé que sería el éxito que es hoy, pero se me presentó un papel que, con sus rarezas, encajaba muy bien conmigo", declaró Jim Parsons. Para el próximo año, los ingresos que tendrá Jim Parsons incrementarán considerablemente. Y no precisamente por la serie de The Big Bang Theory, ya que los actores reducirán su sueldo 100 mil dólares en apoyo de sus compañeras MAyim Bialik (Amy) y Meissa Rauch (Bernadette). El incremento en los ingresos de Jim Parsons se deberá a que desempeñará un nuevo papel. Pues será el productor y narrador de la serie, spin-off, 'El joven Sheldon'. Cabe mencionar que en el ranking también destacan los nombres de integrantes de Modern Family.