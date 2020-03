Jim Carrey podría unirse al Universo Marvel ¿Es el nuevo villano del MCU?

Jim Carrey podría interpretar nuevamente a un villano, en esta ocasión el el mundo de superhéroes al incorporarse como un nuevo antagonista en el Universo de Marvel, pero en la pantalla chica.

Jim Carrey en la mira de Marvel

De acuerdo al sitio, We Got This Covered, Jim Carrey daría vida a MODOK o M.O.D.O.K, originalmente uno de los villanos del Capitán América en los cómics de Marvel que sería transportado al live action con Disney Plus.

Según las predicciones del sitio, Jim Carrey daría su voz para el Organismo Mental-Móvil-Mecanizado-Diseñado Solo para Matar o MODOK por sus siglas en inglés.

En reportes pasados del mismo sitio, MODOK sería uno de los villanos en la nueva serie de Marvel, She- Hulk, producida especialmente para la plataforma de streaming, Disney Plus.

Jim Carrey ¿En She-Hulk?

De confirmarse los rumores, Jim Carrey se unirá a Mark Ruffalo para la adaptación live action de She- Hulk aunque ambos actores tendrán participaciones esporádicas en la serie.

Respecto a la protagonista de la nueva serie de Marvel, no se ha confirmado quien daría vida a Jennifer Walters - prima de Bruce Banner/Hulk -, pero Alison Brie es la opción más fuerte.

Las grabaciones de She-Hulk de Marvel comenzarán a finales del 2020, y tanto Alison Brie como Jim Carrey tiene la agenda libre por lo que podrían integrarse a la producción sin dificultades.

Jim Carrey no ha confirmado su posible participación en She Hulk, pero las producciones de Marvel no son tan diferentes a sus proyectos usuales por lo que es una fuerte probabilidad.

Te puede interesar: Marvel: Revelan primeras imágenes de Tom Hiddleston en set de “Loki” de Disney+