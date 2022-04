Jim Carrey dejará la actuación después de participar en Sonic 2

Jim Carrey tiene una carrera artística destacable, misma que lo llevó a ser nominado a un Emmy y protagonizar un sinfín de películas taquilleras como Ace Ventura o La Máscara, pero hoy decidió ponerle fin a su trabajo frente a las cámaras al anunciar su retiro de la actuación.

Hay que destacar que Jim Carrey sigue bajo los reflectores luego que diera su dura opinión sobre el reciente incidente de los premios Oscar 2022 con Will Smith y Chris Rock en la portada de los medios internacionales.

Pero esta vez es diferente, el protagonista de La Máscara y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, anunció su retiro de la actuación y ha dejado a muchos de sus fans totalmente impactados.

Jim Carrey se retira de la actuación

Se ha destacado que fue durante una entrevista con Access Hollywood donde Jim Carrey aseguró que sólo está esperando que termine su gira de medios respecto al estreno de Sonic 2: La película, para poder dar uno de los pasos más importantes en su vida: alejarse de los sets y dejar atrás el glamour de Hollywood.

“Bueno, me voy a retirar. Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio”.

Además, enfatizó: "Depende, si los ángeles me traen algún tipo de guión escrito con tinta dorada que me diga que va a ser realmente importante para que la gente lo vea, puede que siga por el camino, pero me estoy tomando un descanso", aseguró Jim Carrey.

Los motivos del retiro de Jim Carrey

Tal parece que el ritmo vertiginoso de ser una estrella de cine desde hace décadas le ha llevado a valorar la tranquilidad, motivo por el que, después de retirarse, se dedicará a mantener una vida alejada de cualquier estrés: "Me gusta mucho mi vida tranquila.

También completó diciendo: “Me gusta mucho poner pintura en el lienzo, y me encanta mi vida espiritual, y siento que -y esto es algo que quizá nunca oigas decir a otra celebridad mientras exista el tiempo- tengo suficiente".

“He hecho lo suficiente. Soy suficiente”.

Cabe destacar que estas fueron las palabras con las que Jim Carrey, uno de los intérpretes humorísticos de mayor renombre desde principios de los 90, aseguró que sólo espera terminar la gira con Sonic 2, para que su retiro de la actuación entre en vigor.

