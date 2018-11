Jill Begovich causa gran impacto con su novela “Sabrás que fue la Vida”

Jill Begovich, a quien seguimos como conductora de Fractal y “En Una Hora” en Foro TV, comenta que lo suyo realmente lo suyo es escribir, por eso decidió dejar la pantalla chica para dedicarse a la profesión que más la apasiona y sin duda una estrategia oportuna porque con “Sabrás que fue la Vida” ha logrado un trabajo que realmente deja huella.

Jill Begovich estudió en la Universidad Iberoaméricana y cuenta con una especialidad en Marketing y Promoción, ha realizado investigaciones en temas de migración, fraudes en internet y medidas preventivas de salud.

Jill es la autora del exitoso libro Yo Millennial’

Con su libro ‘Yo Millennial’ demostró que es toda una experta en redes sociales y las múltiples posibilidades de la tecnología en nuestra vida así como sus problemáticas. Pero con “Sabrás que fue la Vida”, lanzada por Editorial Planeta, nos ha sorprendido al describir la vida de tres personas cuyos entornos abarcan temas realmente difíciles.

Jill reconoce que fue una sorpresa para ella esta inspiración que fue en una sola noche, cuando la historia le llegó a la mente como una película, como no sabía del lenguaje cinematográfico se dedicó a lo que sí sabía y se puso a escribir esta novela, un trabajo es muy distinto a un ensayo, donde tienes datos para sustentar, para abrir una conversación, pero en la novela era simplemente lo que traía en la cabeza, pero todo funcionó de inicio a fin, en una sola noche salió toda la historia.

Jill cree que todos los lectores se van a sentir tocados o empáticos con su novela.

Comentó divertida que después se enteró que esa noche de insomnio fue un 15 de octubre, cuando se celebraba a Santa Teresa de Ávila, patrona de los escritores y el lanzamiento de “Sabrás que fue la Vida” sucedió cuatro años después, un 15 de octubre. “A mí me gusta decir que me inspiró Santa Teresa de Ávila”, reconoce.

Sobre los personajes centrales, Luci, Sara y Flor, reconoció que para describirlos imaginó el guión como una película, poniendo a cada personaje su pasado, su presente, su futuro, describiéndolos con mucho detalle, edades, entornos, frustraciones, sentimientos, emociones y ya teniéndolos bien claros los pudo definir muy bien y eso me ayudó a definir sus arquetipos.

Sobre la efectiva narrativa de la obra Jill asegura que tiene temas sobre los que no se habla mucho, como la depresión, la ansiedad, el luto, cosas que no se hablan porque no queremos sentirnos vulnerables. “No queremos hablar de la muerte, en serio hablar, no festejarla, entonces yo creo que parte de mi miedo personal a la muerte, la tristeza, la angustia, el vació, la soledad, esa parte de Luci es muy mía”, reconoce.

Admite que fue un momento mágico para sacar el libro porque si bien los temas como la violencia de género, la migración, el narcotráfico, llevan en la agenda mediática muchos años, en estos momentos se da un pico con el movimiento #MeToo, las acusaciones de acoso desde hace un año, entonces es un momento importante para hablar de violencia de género.

Ricardo D. Pat