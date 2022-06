Jhonny Caz será coronado en CDMX como rey en el Gay Pride

Jhonny Caz en el Gay Pride de la CDMX

Jhonny Caz se convirtió en el estandarte de la comunidad LGBT al ventilar su orientación sexual y de paso romper con el estigma que envuelve a la industria musical.

Como digno representante del regional mexicano, el cantante saltó a la fama de la mano de su carnal Eduin Caz, con quien formó "Grupo Firme".

Tras los eventos en torno a su sexualidad, el cantante fue elegido como rey de la marcha LGBT, misma que tendrá lugar en la Ciudad de México.

Jhonny Caz en el Gay Pride de la CDMX

Jhonny Caz en el Gay Pride de la CDMX

El famoso integrante de Grupo Firme se mostró emocionado y con entusiasmo tras ser elegido como rey de la Marcha LGBT en la CDMX.

"Lo que espero es que con este nombramiento, si ya se abrió la puerta, que no se vuelva a cerrar, no podemos permitirlo. Ahorita es Jhonny, a lo mejor pueden venir otros cantantes, otras propuestas dentro del regional mexicano... Mucha gente dice que estoy en un género machista, donde no éramos bien recibidos en la comunidad, pero a lo mejor lo que faltaba era eso, una figura que llegó a cambiarlo. No sabemos desde cuándo está la apertura, a lo mejor años atrás hubiera llegado otra persona y hubiera tenido este mismo recibimiento y otros cantantes tomarían ese ejemplo, esta apertura sería antes, pero las cosas pasan cuando tienen que suceder”, dijo.

En ese sentido, el músico indicó que la nostalgia lo ha invadido, pues el movimiento que representa es un esfuerzo de millones de personas por mostrar visibilidad.

Además especificó que tras su salida del clóset, ha tenido grandes aliados, sin necesidad de ocultar nada, solo hacer su vida a su antojo.

“Cuando se da a conocer mi orientación sexual se hace todo un movimiento que hasta el día de hoy me está dando estas oportunidades... Estoy feliz, encantado y siempre he dicho que si puedo apoyar a una comunidad que me ha respaldado y llenado de tanto amor, cariño, que me ha dado fuerza, energía e impulsado, entonces debo corresponderles, por eso mi apoyo estará completamente”, dijo Caz.

Grupo Firme cantará en la marcha LGBT

Jhonny Caz en el Gay Pride de la CDMX

Como parte de los festejos en la Marcha LGBT, el músico confirmó que durante el evento de coronación interpretará temas de Grupo Firme.

Además del mencionado, en el evento Paty Cantú también formará parte de este desfile y dijo estar muy contenta de que Jhonny Caz sea el que encabece este año el movimiento.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!