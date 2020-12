Jesy Nelson sacrificó su salud en el pasado para estar en Little Mix/Foto: CNN

Jesy Nelson una vez tomó tabletas que eran tan poderosas que la hacían vomitar. La cantante, de 29 años, quien recientemente anunció su renuncia a Little Mix, tuvo que tomar antibióticos para tratar una dolorosa infección dental.

Tomó las pastillas fuertes para poder seguir actuando con la banda en un concierto de 2014. La cita ha resurgido cuando Jesy explicó su decisión de dejar Little Mix, diciendo que su tiempo en el grupo de pop había afectado su salud.

Al escribir en la autobiografía de Little Mix, Jesy también reveló que una vez estuvo tan estresada por el miedo por la grave condición cardíaca de su madre que un oído infectado comenzó a sangrar.

"Lo extraño de este trabajo es que la gente no parece creer que nos enfermamos como todos los demás, o que las personas cercanas a nosotros se enferman y tenemos que estar con ellos", dijo la cantante.

Un año después, Jesy recibió 50 inyecciones de analgésicos para poder actuar con Little Mix en America's Got Talent.

Dijo que se esperaba que nunca se tomara un tiempo libre para descansar o recuperarse de una enfermedad. Jesy escribió: "Ese día, mi hombro se fue y no pude moverme. Al final tuve unas 50 inyecciones y mi espalda estaba llena de moretones".

"Antes del espectáculo, cuando me arreglaba el pelo y me maquillaba, la gente me daba café para despertarme", declaró la artista.