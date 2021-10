Jesy Nelson no habla con las chicas de Little Mix desde su salida

Jesy Nelson es la estrella de la portada de octubre de la revista Glamour UK. En la entrevista correspondiente, publicada este miércoles 5 de octubre, la ex integrante de Little Mix habló sobre cómo ha estado priorizando su salud mental desde que dejó la agrupación y reveló que no ha hablado con las otras chicas desde que anunció su partida.

“No he hablado con las chicas… Es extraño porque durante tantos años fuimos tan unidas como hermanas, juntas cada hora del día durante semanas, compartiendo camas, riendo, llorando, solo 24/7, las cuatro juntas y luego nada”, declaró la cantante de 30 años de edad.

La cantante británica cubrió la portada de octubre de la revista Glamour OK.

Asimismo, explicó que no ha tenido ningún contacto con ellas, esto a pesar de que Leigh-Anne Pinnock y Perrie Edwards se convirtieron en madres: “Envié algunos mensajes de texto, pero eso es todo. No puedo explicarlo, es como si tuviera que haber esta distancia. Estábamos tan cerca que no puedes hacer algo intermedio, tiene que haber espacio”.

“Ojalá en algún momento en el futuro podamos volver a estar todas juntas. Las amo y son mis hermanas en muchos sentidos, pero por el momento simplemente no hablamos”, finalizó Jesy Nelson.

¿Por qué se fue Jesy Nelson de Little Mix?

La estrella británica dejó la agrupación para cuidar de su salud mental.

La Verdad Noticias te dio a conocer en diciembre del año pasado que Jesy Nelson renunciaba definitivamente a Little Mix. Respecto al motivo que la orilló a tomar esta decisión, ella declaró en un comunicado que era por el bien de su salud mental: “Estar en la banda realmente ha afectado mi salud mental… Encuentro muy difícil la presión constante de estar en un grupo de chicas y estar a la altura de las expectativas”.

Desde que dejó el grupo, la cantante ha podido mantener una imagen positiva de sí misma y así lo expresó en una pasada entrevista: “Siento que tengo el control de mi vida, no tengo esa ansiedad constante, la sensación de que podría estar decepcionando a alguien o expresando una opinión que no encaja con los demás. Es tan completamente liberador y eso ha sido enorme para mi estado mental”.

Por otro lado, habló sobre la eliminación de sus fotos de Instagram de su tiempo en Little Mix, lo cual le proporcionó alivio: “Después de eso, sentí que me habían quitado un peso de encima... Odiaba mirar esas fotos antiguas cuando no estaba contento o simplemente me veía horrible. Se han ido. Esa Jesy se ha ido”.

Debut como solista al lado de Nicki Minaj

Jesy Nelson dejó a Little Mix en el pasado y ahora ha lanzado ‘Boyz’, su primer sencillo como solista junto a Nicki Minaj, en todas las plataformas digitales. Como dato curioso, la cantante explicó en entrevista para Glamour UK que su relación con el actor Sean Sagar le sirvió de inspiración para esta canción.

Fotografías: Redes Sociales