Jesy Nelson debuta como solista con 'Boyz' junto a Nicki Minaj

Con Little Mix ya en el pasado, Jesy Nelson inicia su carrera en solitario con la ayuda de Nicki Minaj, llamada por muchos como la reina del rap. La cantante británica lanzó el día de hoy, viernes 8 de octubre, su sencillo debut titulado ‘Boyz’ en todas las plataformas digitales.

La ex integrante de Little Mix anunció por primera vez la colaboración entre ella y Minaj el pasado 28 de septiembre burlándose de los fans con un fragmento detrás de escena de la filmación del video musical para luego compartir en su cuenta de Instagram la portada de su single debut.

La canción representa el inicio de la carrera como solista de la ex integrante de Little Mix.

“Para mí, este es el tipo de música que siempre quise hacer. No creo que nadie espere eso. Este es un nuevo capítulo para mí” , dijo la cantante al momento de revelar la portada de ‘Boyz’. Cabe destacar que la colaboración con la rapera no es nada nuevo para la estrella, ya que las dos habían trabajado juntos en la canción ‘Woman Like Me’ de Little Mix.

P. Diddy aparece en 'Boyz'

El videoclip dirigido por ella misma en colaboración con Harry James destaca por estar lleno de baile y coreografías espectaculares, mismas que prometen tener éxito en la plataforma de TikTok. Junto con muchos chicos, la joven ofrece todo lo que necesita un buen éxito pop.

De igual modo, es importante mencionar que la canción se basa en una muestra contundente de ‘Bad Boy For Life’ del rapero P Diddy. Incluso, se sabe que el lanzamiento se retrasó varias semanas para que la estrella del hip-hop pudiera aparecer en el videoclip.

¿Por qué se fue Jesy Nelson de Little Mix?

La joven británica dejó la agrupación para enfocarse en cuidar su salud mental.

La Verdad Noticias te informó a finales del año pasado que Jesy Nelson renunciaba definitivamente a Little Mix. La cantante británica se escudó diciendo que la medida era necesaria para proteger su salud mental: “Encuentro la presión constante de estar en un grupo de chicas y estar a la altura de las expectativas es muy difícil”.

