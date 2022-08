Jessie Ware conquistará a sus fans con su concierto en México

Jessie Ware es una famosa cantante británica quien abrirá los conciertos de Harry Styles en Estados Unidos, se presentará en México, según ha anunciado recientemente y sus fans lo festejan en las redes sociales.

Resulta que una de las voces británicas favoritas de los melómanos, Jessie Ware, anunció que tendrá un concierto en la Ciudad de México en los meses venideros y ha bastado para volverse tendencia en Twitter.

Si recordamos la bella Jessie Ware, quien abrirá los conciertos de Harry Styles en los Estados Unidos, presentó también el video de su nuevo sencillo, titulado Free yourself, en el cual muestra un entorno lleno de referencias clásicas y tonos fríos.

El concierto de Jessie Ware en México

“¡Norteamérica! Llegó el momento de brindarte What’s your pleasure?, una pequeña ronda de conciertos (¡lo lamento!), pero entregaremos en ellos nuestra alma y vida. No puedo esperar para cantar para ustedes. No te duermas o perderás. Los boletos están a la venta este viernes”, señaló Jessie Ware en Twitter.

Hay que destacar que los boletos para la presentación, que se llevará a cabo en el Auditorio BlackBerry el próximo 20 de octubre, saldrán a la venta en Ticketmaster en preventa para fans y usuarios de tarjetas Citi Banamex mañana a partir de las 10:00 horas.

Por otro lado también se ha dicho que los accesos para el público general estarán disponibles a partir del viernes 12 de agosto a las 10:00 horas.

¿Quién es Jessie Ware?

Nacida en 1984 en Londres, Jessie Ware es una cantante británica que debutó en la música hace una década, con el lanzamiento de la placa Devotion, que alcanzó el quinto lugar en las listas de popularidad británicas.

A lo largo de su carrera ha publicado cuatro discos y ha sido nominada en seis ocasiones a los premios Brit, la más reciente por su álbum What’s your pleasure?

Cabe destacar que Jessie Ware es hermana de la actriz Hannah Ware, famosa por su participación en la serie de Netflix The One y en la película Hitman: Agente 47. Junto a su mamá, Lennie Ware, tiene un popular podcast, llamado Table manners, el cual es considerado uno de los más exitosos en temas de gastronomía en el Reino Unido.

