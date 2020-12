Jessie J fue HOSPITALIZADA de emergencia por quedar SORDA, ¿Qué le pasó?/Foto: Billboard

Jessie J es conocida en todo el mundo por su hermosa voz. Pero durante las vacaciones de Navidad, no estaba segura de volver a oírse cantar. La creadora de éxitos como "Domino", de 32 años, reveló que tenía un problema de salud y entró en detalles durante su sesión de Instagram Live con los fans.

"Me desperté y sentí que estaba completamente sorda del oído derecho, no podía caminar en línea recta", reveló a los espectadores.

La cantante también confesó que planeaba realizar “este gran show navideño en mi Instagram Live” antes de que su audición estuviera en peligro.

Jessie cuenta con una poderosa voz para el canto, por lo que sus fans están preocupados por el padecimiento de la artista/Foto: Grammy

"Básicamente, me dijeron que tengo el síndrome de Ménière", explicó Jessie. "Sé que mucha gente lo padece y, de hecho, muchas personas se han acercado a mí y me han dado buenos consejos, así que me he quedado en silencio".

Jessie J asegura que ya se encuentre mejor de salud

Jessie también aseguró a sus fans que estaba "bien" y "bien" después de la terrible experiencia que la envió al hospital en Nochebuena. "Simplemente me desconcertó", admitió.

“En Nochebuena, estaba en el hospital del oído y decía: '¿Qué está pasando?' Pero me alegro de haber ido temprano y resolvieron lo que fue realmente rápido y me recetaron el medicamento correcto, y me siento mucho mejor hoy", declaró la cantante.

Muchos de los fanáticos preocupados de Jessie J enviaron sus buenos deseos a la cantante, e incluso expresaron algo de simpatía por lo que ella soportó. “Todo el mundo dice, 'Lo siento mucho'. ¡Está bien! Podría ser mucho peor”, les dijo a sus admiradores.

Más que nada, Jessie estaba tan contenta de que el diagnóstico de su Ménière fuera tratable. "Estoy muy agradecida por mi salud", dijo a los fans.

La enfermedad de Ménière a menudo provoca episodios de vértigo y pérdida auditiva, según la Clínica May. No existe una cura conocida para la enfermedad de Ménière, sin embargo, se pueden recetar medicamentos para aliviar algunos de sus síntomas.

Los fanáticos están muy felices de ver a Jessie hacerlo bien y recuperándose constantemente durante este momento difícil. ¿Crees que Jessie J se podría alejar de la música por su padecimiento? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

