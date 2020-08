Jessie Cave, actriz de Harry Potter fue víctima de violación cuando tenía 14 años/Foto: Youtube

La actriz de Harry Potter, Jessie Cave, ha hablado de haber sido violada por un entrenador de tenis a la edad de 14 años. La comediante y actriz, conocida por interpretar al personaje de Lavender Brown en las películas sobre el niño mago, habló sobre su terrible experiencia en su podcast “We Can’t Talk About That Right Now”.

Cave, de 33 años, se abrió mientras ella y su hermana menor Bebe hablaban de crecer, y Bebe reveló que una vez tuvieron una pelea sobre quién tenía "una adolescencia más dura".

La actriz dijo: “Quiero decir, vamos, me violaron. Tengo la carta de triunfo".

Jessie actualmente tiene 33 años, cuando participó en la cinta de Harry Potter tenía 20 años, aproximadamente y su personaje es muy recordado por los fans/Foto: Alpha Coder

Las hermanas continuaron hablando de las luchas de Bebe en la adolescencia, con aparatos ortopédicos y problemas de piel. Cave luego continuó: “Para ser justos, el acné y los aparatos ortopédicos son malos, pero creo que la violación a los 14 años es bastante mala.”

"Por mi entrenador de tenis, en quien confiaba, una posición de poder", confesó.

Jessie Cave asegura que lo ha superado

La actriz dijo que la persona que la violó había sido enviada a la cárcel y agregó que “aún quedan consecuencias de ese período de las que solo me doy cuenta 18 años después”.

Ella prosiguió: “Y en realidad, cuanto más tiempo tengo lejos de eso, más siento que esto va a sonar horrible, pero me siento bastante afortunada en muchos sentidos de haber tenido una violación que en realidad fue... no me destruyó, y creo que eso es algo de lo que la gente no habla lo suficiente con el abuso sexual y el trauma”.

“Hay algunas personas que están bien después. Hay algunas personas que lo usan y encuentran una forma de vivir con él y definitivamente no se definen por él", dijo la actriz.

Cave ganó el papel de Lavender en 2007 después de asistir a un casting abierto. También ha aparecido en programas de televisión como Black Mirror y Call The Midwife y trabaja como comediante. Ella está en una relación con el también comediante Alfie Brown, y la pareja está esperando su tercer hijo juntos. ¿Consideras que la actriz realmente superó ese trauma de la adolescencia?