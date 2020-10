Jessica Simpson presume otra vez su nueva figura tras increíble pérdida de peso

Jessica Simpson ha perdido más de 40 kilos desde que dio a luz a su hija, Birdie Mae.

La actriz y cantante continuó haciendo alarde de su increíble nuevo cuerpo en su cuenta oficial de Instagram esta semana, lo que puso a sus fanáticos en un frenesí. La famosa compartió una foto de sí misma con jeans ajustados para mostrar sus delgadas piernas mientras probaba la bicicleta de su hijo, Ace.

Jessica Simpson se subió a la bicicleta mientras posaba para lucir sus interminables piernas en la mezclilla, que combinó con tacones de cinco pulgadas, también ombinó el look con un jersey negro y un sombrero rojo flexible para darle a su atuendo un aire otoñal.

Jessica Simpson de 40 años subtituló la foto: "Haciendo todo lo posible para sentirme en paz montando en bicicleta a mi hijo de 7 años. No puedes verlos, pero sabes que tengo plataformas de 5 pulgadas para llegar al pavimento y conectarme a tierra".

Jessica Simpson pierde peso tras dar a luz

Los fanáticos se distrajeron por lo bien que se ve la estrella de Love Guru y rápidamente se apresuraron a comentar su foto. Algunos estaban ansiosos por conocer su secreto para la pérdida de peso repentina, y uno preguntó: "¿Cómo perdiste peso tan rápido que te ves increíble?".

Otro dijo: "¡Me encantan esos jeans! Bonito trasero". "¿Cómo perdiste todo el peso ????? Te ves genial", escribió un tercero. Mientras que un cuarto bromeó: "Te ves increíble".

Jessica Simpson sorprende con los resultados de su nueva vida fitness

En el pasado, la estrella del pop admitió haber aumentado de peso después de tener a sus hijos. En 2019 decidió cambiar su estilo de vida y ponerse en forma mediante una alimentación saludable y ejercicio regular.

Para ello, recurrió a la ayuda de la entrenadora personal, Harley Pasternak, quien la ayudó a lograr su nueva forma.

Hablando de su actitud consciente hacia el fitness durante una aparición en la serie estadounidense HSN en septiembre pasado, dijo: "Ha sido mucho trabajo duro. Tengo que decir que he trabajado muy duro". La estrella agregó: "No me gusta la palabra 'dieta'. Me acabo de comer una bolsa de Cheetos en la parte de atrás".

¿Qué te parece la nueva figura de Jessica Simpson?, ¿Te gustaría saber cual es su rutina de ejercicios? Dinos en los comentarios.