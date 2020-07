Jessica Simpson envió una copia de su libro a la mujer que abusó de ella

Jessica Simpson envió una copia de su libro al hombre que abusó de ella

Jessica Simpson reveló una gran cantidad de verdades personales en sus memorias Open Book a principios de este año, pero probablemente ninguna requirió más valentía que la apertura sobre el abuso sexual que sufrió cuando era niña.

Jessica Simpson escribió:

“[Sucedió] cuando compartí una cama con la hija de un amigo de la familia. Comenzaría con cosquillas en la espalda y luego entraría en cosas que eran extremadamente incómodas... Me tumbé entre ellas, protegiendo ferozmente a mi hermana de este monstruo. No quería que se sintiera tan desagradable como me sentía... Nunca la dejé cerca de Ashlee, pero tampoco le grité ni le dije que se detuviera".

Jessica Simpson le dijo a Katherine Schwarzenegger en su podcast Gift of Forgiveness que "confrontó" a la mujer al respecto hace algún tiempo:

“Diría que hace unos ocho años la enfrenté. Me acerqué a ella y le dije: "Sé que sabes lo que estaba sucediendo y sé que estabas siendo maltratada", porque un hombre mayor estaba abusando de ella. Y básicamente, y él siempre estaba allí en la casa también, nunca me tocó, pero abusó de ella y luego ella vino a mí y me hizo las cosas y de muchas maneras me sentí mal por ella y estaba permitiendo que ocurriera el abuso".

¿Qué dijo ella cuando la enfrentó así?

“Le dije en ese momento: 'Sé que tienes mucho con qué lidiar' y le dije que creo que probablemente debería hablar con alguien y encontrar una manera de entender esos momentos y perdonarlos y curarse de ellos. esos momentos. Y [dije]: 'Solo quiero que sepas que te perdono y realmente no me importa estar cerca de ti tanto o nunca más, pero sí quiero que sepas que, como, sé lo que sucedió entre nosotros y no voy a vivir en la negación al respecto".

Entonces, ¿qué la impulsó finalmente a buscar esta confrontación? Ella explicó que fue en su período de "búsqueda del alma" después de su divorcio de Nick Lachey:

"Estaba justo en ese lugar donde estaba célibe y estaba, como, en este viaje para explorarme, y sabía que no podía avanzar sin avisarle. No iba a dejarlo así. Lo dejé sin decir durante demasiado tiempo, pero sabía que si era honesta con ella, eso despejaría mi conciencia ”.

Jessica no solo hizo ese gesto de cierre, sino que también envió una especie de rama de olivo. Ella reveló:

"E incluso le envié el libro y le dije que espero que traiga curación".

Así como Jessica Simpson logró hablar con la verdad sobre lo que le ocurrió en el pasado, varios famosos de Hollywood han alzado la voz en contra de los abusos infantiles, ¿crees que contar su historia, le ayude a Jessica Simpson a sanar sus heridas?