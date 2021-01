Jessica Simpson baja de peso y así conquista con su impresionante cuerpo/Foto: El Diario de Juárez

Jessica Simpson muestra algo de piel. La cantante convertida en diseñadora de moda de 40 años se puso creativa con su look el martes, que publicó en Instagram en una foto halagadora.

En la foto, Simpson se suelta el cabello y usa un traje de baño de leopardo recortado mientras está de pie afuera en el frío. Ella muestra sus piernas tonificadas y le da a sus seguidores un vistazo a su torso.

Junto con el traje de baño, Simpson usa botas de nieve blancas y una parka hinchada blanca con capucha de piel. La cantante deleita con su atractivo sexual a pesar de parecer estar al aire libre frente a un gran campo cubierto de nieve.

"Dame vapor", subtituló Simpson la foto , a lo que sus seguidores respondieron con varios comentarios coquetos. "¿Cómo te mantienes tan caliente con tanto frío?" preguntó uno de sus seguidores. "Maldita sea, ha vuelto con ganas de vengarse", reaccionó otro.

Una persona dijo que espera parecerse a Simpson a los 40 años. "¡Te ves increíble!" el usuario felicitó.

Simpson es conocida por hacer crecer su enorme línea de ropa Jessica Simpson. Su Instagram profesional compartió la misma foto sensual anunciando que su nuevo traje de baño está disponible.

La radical transformación corporal de Jessica Simpson

Simpson tuvo un 2020 bastante transformador después de perder 100 libras (45.3592 kilogramos) después del nacimiento de su tercer bebé, su hija Birdie, en marzo de 2019. Ella hizo alarde de su pérdida de peso durante todo el año.

Jessica tuvo subió mucho de peso por sus embarazos. Pero la famosa no se quedó con los brazos cruzados y decidió recuperar su figura/Foto: Marca

Su entrenadora personal Harley Pasternak le dijo a E! News a principios de este año que acreditaron que sus piernas tonificadas fueron resultado de dar 14,000 pasos al día y entrenamientos de cuerpo completo.

"Los aumentamos lentamente; comenzamos muy fácilmente y los aumentamos lentamente", dijo Pasternak sobre el régimen de ejercicios.

"Comenzamos haciendo un entrenamiento de cuerpo completo, una serie de cada ejercicio, sin hacer demasiada intensidad por parte del cuerpo y aumentando gradualmente el volumen y la intensidad. Centrándonos en unos pocos grupos de músculos por día. Diferentes músculos cada día de la semana", reveló.

El viaje de salud de Jessica Simpson la hace sentir como lo hacía antes de tener hijos, dijo Pasternak. "[Ella] tiene el control de todo y [tiene] una gran actitud de no castigarse si no come perfectamente todos los días".

Te recomendamos leer: Jessica Simpson rompe el silencio y declara que fue víctima de abuso sexual

Simpson está casada con Eric Johnson, un ex jugador de la NFL. También comparten hijos Maxwell Drew, 8, y Ace Knute, 7. ¿Te gusta cómo luce Jessica Simson tras perder peso? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.