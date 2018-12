Jessica Simpson arremete en contra de Natalie Portman con tremenda contestación

Tras ser criticada la cantante Jessica Simpson por la famosa actriz Natalie Portman, por haber aparecido en bikini en la portada de una revista mientras aseguraba que era virgen, la cantante usó sus redes sociales para arremeter contra los manifestado.

Natalie Portman, recientemente dio una entrevista para un famoso estadounidense en la que compartió que se sentía confundida por ver una portada de 1999 en la que aparecía Jessica Simpson.

La contestación de Jessica al respecto, no se hizo esperar y esta mando un mensaje contundente y directo a la estrella de cine, como medio de defensa.

“Me vi decepcionada esta mañana cuando leí que “te confundí” por usar un bikini en una fotografía publicada sobre mi cuando yo todavía era virgen en 1999. Como figuras públicas, tú y yo sabemos que nuestra imagen no está totalmente bajo nuestro control todo el tiempo y que en la industria en la que trabajamos muchas veces trata de definirnos y encasillarnos. De cualquier forma, me enseñaron a ser yo misma y honrar las distintas formas en las que las mujeres pueden expresarse, por eso creía entonces –y sigo creyendo- que ser sexy en un bikini y estar orgullosa de mi cuerpo no es sinónimo de tener sexo”, afirmó la intérprete.

En ese mensaje, Simpson aprovechó para invitar a su colega a defender el derecho de las mujeres a decidir sobre sí mismas.

“Siempre he asumido que soy un modelo para mostrarle a todas las mujeres que pueden verse como ellas quieran, vestir lo que quieran y tener o no sexo con quienes ellas quieran. El poder lo tenemos nosotras como individuos. He practicado el no avergonzar a otra mujer por sus elecciones. En esta era de (el movimiento) Time’s Up y todo el gran trabajo que has hecho por las mujeres, te aliento a que hagas lo mismo”, concluyó.