Jessica Simpson abre su corazón y habla sobre su adicción al alcohol

La cantante Jessica Simpson, que se ha convertido en diseñadora y ahora tiene 40 años de edad, habló por primera vez sobre su pasado adictivo en su libro de memorias “Open Book”.

La famosa admitió que sus problemas con el abuso de sustancias alcohólicas comenzaron después de que una mujer abusó sexualmente de ella cuando era niña, a quien de hecho, le ha enviado una copia de su libro.

La madre de tres hijos admitió recurrir al alcohol como una forma de lidiar con su ansiedad e inseguridades paralizantes, pero pronto se dio cuenta de que beber tenía el efecto contrario de lo que esperaba.

Hablando con Jess Cagle de SiriusXM, la cantante que ha estado casada con el jugador de la NFL Eric Johnson desde 2014, se sinceró con valentía sobre los días oscuros que ahora han quedado atrás.

Ella recordó: "Ni siquiera me di cuenta de cuánto estaba bebiendo y cuánto estaba reprimiendo."Pensé que me estaba haciendo valiente, pensé que me estaba dando confianza y en realidad fue todo lo contrario. Me estaba silenciando".