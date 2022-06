Jessica Segura estuvo a punto de perder la vida en accidente de Se Vale

La actriz y comediante recordó los difíciles momentos que sufrió tras el accidente de Se Vale.

Se Vale fue uno de los proyectos más exitosos de Televisa pero también uno de los más controversiales, esto debido a los accidentes que sufrían sus integrantes durante las divertidas pero peligrosas dinámicas. Una prueba de ello es Jessica Segura, quien causó revuelo en redes sociales al revelar que casi pierde la vida en dicho programa.

Tal vez no lo recuerdes pero fue 12 de julio del 2010 cuando la actriz sufrió un terrible accidente mientras participaba en una dinámica junto a Raúl Magala y Roberto Escudero “El Cacharro”. De acuerdo a los videos virales que circulan en redes sociales, la también comediante salió volando y terminó azotando la cara en el piso.

De inmediato, sus compañeros se acercaron a ayudarla pero fue evidente que se había lastimado de gravedad, motivo por el cual procedieron a cambiar de dinámica para que ella pudiera recibir ayuda médica. En aquel entonces, el percance del programa se hizo viral y por varios años figuró entre las principales noticias de la farándula mexicana.

12 años después, Jessica Segura reveló detalles de aquel incidente durante su visita a Pinky Promise, el programa que conduce Karla Díaz para YouTube. Fue ahí donde ella reveló que el accidente provocó que se rompiera la nariz, se fracturara la muñeca derecha y se lastime el cuello, además de que también se lesionó la espalda y las rodillas.

Accidente en Se Vale le cambió la vida

La ex estrella de Una Familia de Diez asegura que este incidente le cambió la forma de ver la vida.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que en dicha entrevista, donde también recordó el día que vengó la infidelidad de su hoy ex esposo, mencionó que pudo perder la vida en dicho accidente: “Los paramédicos de la ambulancia me dijeron que si no hubiera pesado 39 kilos me hubiera roto el cuello… El punto es que fue un accidente muy fuerte”.

Tras la caída, ella tuvo que someterse a una cirugía, de la cual mostró foto ante las cámaras de Pinky Promise. Para finalizar, la actriz aseguró que ese doloroso momento hizo que aprendiera a valorar la vida y a tenerle miedo a las alturas: “Fue un accidente que me hizo replantearme muchas cosas, entender que la vida es prestada y que hay disfrutarla”.

¿Cuál es la edad de Jessica Segura?

La actriz y comediante ahora disfruta del éxito gracias al programa Me Caigo de Risa.

Jessica Segura tiene 39 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la actriz y comediante se dio a conocer en el mundo de la farándula por ser la chica policía en los comerciales de Sabritas pero ganó fama al dar vida a Tecla en Una Familia de Diez y ahora conquista al público en Me Caigo de Risa.

