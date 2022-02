Jessica Parker reafirma que Cattrall no es bienvenida en And Just Like That

Sarah Jessica Parker dijo que no estaría conforme con que Kim Catrtrall regresara al mundo de Sex and the City como Samantha Jones, luego del éxito de su serie spin-off “And Just Like That”, estrenada en diciembre a través de HBO Max.

Mientras que Parker y sus coprotagonistas Cynthia Nixon y Kristin Davis repitieron sus papeles como Carrie, Miranda y Charlotte, Cattrall quedó fuera del programa después de comentar en una entrevista que que su personaje fue “cruzó la línea de meta” después de la película de Sex and the City 2 (2011), que recibió malas críticas.

En una entrevista reciente para Variety, Sarah Jessica Parker fue cuestionada sobre si estaría de acuerdo con el regreso de Cattrall a la secuela, a lo que tajantemente respondió “no creo que sea así”.

"Porque creo que hay demasiado historial público de sentimientos de su parte que ha compartido. No he participado ni leído artículos, aunque la gente se inclina por hacérmelo saber".

Kim Cattrall en And Just Like That

Sarah Jessica Parker no ve forma en que Cattrall regrese al show.

Parker, de 56 años, agregó que luego de que su excompañera se rehusara a participar en una tercera película de Sex and the City quedó claro que ya no había sintonía entre el resto de las protagonistas.

"No acudimos a Kim para esto, ¿sabes? Después de que no hicimos la película y el estudio no pudo cumplir con lo que ella quería hacer, tenemos que escucharla y escucharla". para ella y lo que era importante para ella. No encajaba con lo que era importante o necesario para nosotros".

El creador de Sex and the City, Michael Patrick King, también intervino en el asunto y dijo: "No tengo expectativas realistas de que Kim Cattrall vuelva a aparecer".

El distanciamiento entre Carrie y Samantha ha sido una de las subtramas de And Just Like That, y Sam formó parte de la trama a través de mensajes de texto, especialmente en el episodio de final de temporada que se transmitió esta semana.

Samantha fue tratada con respeto

Para Parker, el personaje de Samantha todavía sigue presente en la serie.

Muchos fanáticos de And Just Like That, que podría cancelar su temporada 2 por el escándalo de agresiones sexuales de Chris Noth, creyeron que las referencias a Samantha al final de la temporada podrían significar el regreso de Catrall en la segunda parte. Aunque esto está descartado, Parker aseguró que el personaje no ha desaparecido de la serie.

“Samantha no se ha ido. Samantha está presente, y creo que fue tratada con mucho respeto y elegancia. Ella no fue villanizada. Ella era un ser humano que tenía sentimientos sobre una relación, así que creo que encontramos una manera de abordarlo que era necesaria e importante para las personas que la amaban”, dijo Sarah Jessica Parker. La Verdad Noticias.

