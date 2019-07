Jéssica Cediel mostró las “BUBIS” y se echó encima a los cristianos (FOTOS)

La presentadora colombiana Jéssica Cediel ha causado polémica por una imagen en donde presume de sus encantadores atributos, hecho que ha escandalizado a los cristianos.

La foto de Jéssica Cediel que escandalizó a los cristianos ha recibido un sinfín de críticas negativas, algunos de los comentarios dice: “Ojalá el esposo la aleje de la maldad”.

Desde que se conoció su conversión al cristianismo, la también modelo colombiana ha estado en el centro del huracán, por posar en diversas imágenes mostrando alguno de sus atributos.

A raíz de ese suceso la presentadora ha recibido todo tipo de comentarios, sobre todo en las publicaciones donde muestra un poco más de piel.

La más reciente de sus polémicas tiene que ver con una fotografía donde aparece luciendo un marcado escote donde deja ver parte de sus exquisitos encantos, pues varios integrantes de la comunidad cristiana no lo vieron con buenos ojos y dejaron claro su desacuerdo.

Resulta que los más fanáticos cristianos creen que la forma de vestir de Jéssica Cediel no está acorde con las nuevas prácticas religiosas que debería acatar desde su conversión.

Entre otras criticas se alcanza a leer las siguientes: “Y la cristiana mostrando las tetas como siempre”, “Ojalá el esposo la aleje de la maldad contra el médico”, “Debería dejar de usar esa ropa es muy vulgar”, entre muchos otros.

Pero no todo fue tan lamentable, pues hubieron también muchos seguidores que la defendieron en cuento a la situación, pues ellos dejaron claro que por la manera en cómo se viste no tiene nada que ver con su creencia, y a diferencia de muchos, ella y sus actos están llenos de amor y no como los que se visten “adecuadamente” y terminan siendo los peores.

Cabe mencionar que Jéssica Eliana Cediel Silva es una periodista, modelo y presentadora de televisión colombiana, reconocida por haber presentado los programas Muy buenos días, Estilo RCN y Nuestra semana, nuestra tele, de RCN Televisión.

