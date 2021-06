Jessica Biel revela los detalles de su "bebé secreto" nacido durante el encierro

Jessica Biel se está sincerando sobre la vida como madre de dos hijos, el segundo de ellos, una sorpresa total para sus fans que estaban en cuarentena cuando revelamos en La Verdad Noticias los detalles de su nacimiento.

En un nuevo episodio del podcast Armchair Expert de Dax Shepard, la actriz le dijo al también actor que originalmente no tenía la intención de mantener en secreto el embarazo y el nacimiento de Phineas por 11 meses.

"Tenía, como, un bebé COVID secreto. No se suponía que fuera un secreto. Simplemente sucedió el COVID-19 y luego me fui a Montana con mi familia y nunca me regrese".

Con el cambio de las restricciones de COVID-19, Biel le dijo a Shepard que ni siquiera estaba segura de si a Justin Timberlake se le permitiría entrar en la habitación para el nacimiento de Phineas. Afortunadamente, el cantante de 40 años pudo estar allí para la llegada de su bebé.

"Las restricciones del hospital acababan de cambiar", explicó Biel. "Y hubo un momento en el que no se permitía a nadie en absoluto y me estaba poniendo realmente nervioso por esa situación. Pero sí, se lo permitió. Creo que si tuviera que estar allí sola, habría sido horrible realmente asustado”.

Jessica Biel más feliz que nunca con sus hijos

Biel es madre de dos hijos con Justin Timberlake

Jessica Biel ha pasado sus días haciendo malabares con las llamadas de Zoom y cambiando pañales, y aunque la estrella de The Sinner admitió que ha sido "súper difícil", dijo que ser una familia de cuatro miembros es "increíble".

“Alguien me dijo: 'Dos es como tener mil'. Y eso es exactamente lo que se siente. El equilibrio de todo es muy diferente y muy difícil. Pero estoy de acuerdo. Quiero decir, es asombroso. Es tan interesante. Es tan divertido", relató Jessica Biel.

"Las conversaciones que estoy teniendo ahora con mi hijo de 6 años son geniales. Como, es una persona real que dice las cosas más divertidas y es tan sensible y tierno. Es tan interesante ver que parte de eso sucede y el pequeño es simplemente lindo como el infierno".

Phineas, como Silas, pronto entrará en el mundo de sus famosos padres, al ver a su padre en el escenario y a su madre detrás de la cámara, pero Biel no está presionando para que entren en el negocio familiar.

"Mi reacción instintiva es 'Oh Dios, no. Por favor, no'", dijo. "Pero luego miro a estos niños y pienso, oh mierda, probablemente van a ser musicales. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, no dejarlos tocar el piano o no dejar que tomen una lección de canto si esa es su pasión?".

"No quiero ser ese padre que sofoca un sueño. Pero hombre, si mi hijo solo dijera, 'Vamos a aprender sobre el maíz en Iowa'. [Yo diría], 'Genial'. Preferiría que fueran ingenieros o algo así", agregó.

Jessica Biel y su esposo, Justin Timberlake, confirmaron la noticia en enero después de que surgieron informes de que habían dado la bienvenida al bebé número 2 en julio. La pareja ya son padres de su hijo Silas, de 6 años,

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.