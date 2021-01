Jessica Biel festeja los 40 años de Justin Timberlake con amoroso mensaje

¡Feliz cumpleaños, Justin Timberlake!

El domingo, la estrella de Palmer celebró su 40 cumpleaños y su esposa Jessica Biel marcó el día especial con un dulce homenaje.

"No hay nadie con quien me divierta más, me ría más, me sienta más profundamente y tenga más historia. Te honro hoy, cariño. Y te deseo el año más creativo y satisfactorio hasta la fecha. Feliz 40, mi amor", Escribió Biel, de 38 años, en Instagram.

La pubicación tenía cuatro de sus fotos favoritas de la pareja durante su romance de una década. El cumpleaños número 40 de Timberlake también marcó su primer cumpleaños como padre de dos hijos.

A principios de este mes, el cantante confirmó que él y Biel dieron la bienvenida a un segundo bebé, un hijo llamado Phineas. La pareja recibió a su primer hijo, Silas, en abril de 2015.

Justin Timberlake prepara nueva música mientras disfruta su paternidad

Una fuente le dijo recientemente a People que Timberlake y Biel se han estado adaptando bien a la vida como una familia de cuatro con su nuevo bebé, Phineas, y su hijo de 5 años, Silas.

"Están pasando tiempo juntos como familia tanto en Montana como en Los Ángeles", dijo la fuente. "Parecen felices".

El viernes, el orgulloso padre de dos hijos habló sobre su última incorporación durante una aparición virtual en The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon.

Jessica y Justin están disfrutando de su nuevo bebé, con él ahora son padres de dos hijos/Foto: Pop Sugar

"Nadie duerme, pero es tan lindo", dijo Timberlake, quien también compartió que ha estado trabajando en nueva música.

El domingo, su amigo cercano Fallon dedicó una publicación en las redes sociales a Timberlake en honor a su 40 cumpleaños.

"¡Todo el mundo habla en honor al cumpleaños número 40 de @ justintimberlake! Te quiero hermano. #BrothersForever #BroFor", escribió el presentador nocturno junto con un clip de la pareja interpretando a Barry Gibb y Robin Gibb en The Barry Gibb Talk Show en Saturday Night Live.

Otro buen amigo que le deseaba a Timberlake un feliz cumpleaños número 40 fue el ex miembro de la banda NSYNC Chris Kirkpatrick. "¡Feliz 40 amigo! @Justintimberlake celebraremos cuando las cosas vuelvan a la normalidad".

¿Crees que Justin Timberlake y Jessica Biel duren muchos años más juntos? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

