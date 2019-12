Jesse Huerta, de Jesse y Joy ¿se quiere cog3r a Sebastián Rulli?

Los hermanos del dúo Jesse Y Joy han estado protagonizando muchos momentos de tendencia durante el 2019, no solo por sacar nuevos sencillos, o llevarse galardones, sino también tras la reciente salida del closet de Joy Huerta.

Si bien, Jesse Huerta mantiene una relación muy estable con su esposa Mónica, con quien ya tiene 2 hijas, Jesse Huerta no pierde la oportunidad para reconocer cuando una persona es de buen ver, incluso cuando un hombre luce muy sexy.

Y es que recientemente Jesse Huerta, cantante y músico del grupo Jesse y Joy ha hecho una divertida dinámica en su cuenta de Instagram, en donde se vistió como el grinch, y comenzó a responder los comentarios de sus fans de una manera negativa y amargada.

Uno de los comentarios de la publicación provenía de un fan del genero masculino, que le ponía al cantante “¿y mi c0g1da pa cuándo?” haciendo referencia a que quería tener relaciones sexuales con el cantante.

Jesse Huerta le comento “cuando esté soltero de nuevo y te conviertas en Meghan Fox”, pero eso no fue suficiente para su fan, quien le invitaba al cantante a tener una experiencia homosexual. “Así está bien, no hace falta que me convierta en mujer, papi”.

Jesse Huerta no pudo más y confesó sus ganas de darse a Sebastián Rulli comentando a la pregunta de la “Cog1da” con la siguiente frase, “Cuando te parezcas a Sebastián Rulli”, reconociendo que ve al actor como un sinónimo de sensualidad masculina.

LAS SEXYS FOTOS DE SEBASTIAN RULLI

Jesse Huerta no es el único que ve a Sebastián Rulli con ojos de amor y deseo, pues con las tremendas fotos que subió el actor a su cuenta de Instagram cualquiera se enamoraría de él, lamentablemente para todos, incluso para Jesse, Sebastián Rulli solo tiene ojos para Angelique Boyer.

