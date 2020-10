Jerry Jeff Walker, famoso cantautor MUERE a los 78 años de edad

De acuerdo con la información que tenemos en La Verdad Noticias, Jerry Jeff Walker, el “Sr. El compositor de ``Bojangles'” y pionero del sonido de cowboy cósmico que evolucionaría a un país fuera de la ley, murió el viernes después de una larga batalla contra el cáncer de garganta. Tenía 78 años.

El publicista de Walker confirmó su muerte a Rolling Stone.

Jerry Jeff Walker era un conocido cantautor

Biografía de Jerry Jeff Walker

Nacido como Ronald Clyde Crosby en Oneonta, Nueva York, en 1942, Walker se dirigió al sur, viviendo durante un tiempo en los Cayos de Florida y en Nueva Orleans, donde tomó su nombre artístico.

En 1971, aterrizó en Austin, Texas, y se convirtió en un elemento fijo de la escena musica local, donde artistas como Willie Nelson, Waylon Jennings, Ray Wylie Hubbard y Michael Martin Murphey realizaban un nuevo estilo progresivo de hippie-country.

Dos años más tarde, Walker lanzó su álbum emblemático ¡Viva Terlingua!, un LP sencillo, destartalado y ocasionalmente ruidoso grabado en vivo en un salón de baile en Luckenbach, Texas. ¡Viva Terlingua! - con composiciones de Walker como "Sangria Wine" y "Wheel", junto con "London Homesick Blues" de Gary P. Nunn y "Up Against the Wall, Redneck Mother" de Ray Wylie Hubbard, se considera un texto sagrado de los primeros países forajidos movimiento y, particularmente, el sonido cósmico progresivo que lo precedió.

"Sigue siendo el álbum por excelencia de Texas en cuanto a explicar cómo era todo antes de Austin City Limits", dijo Walker a Rolling Stone en 2018. De hecho, "London Homesick Blues", que en realidad fue cantado por Nunn, un miembro de Lost Gonzo de Walker. Band, en ¡Viva Terlingua! - Serviría como tema principal de la serie de conciertos de televisión durante casi 30 años.

"Up Against the Wall, Redneck Mother", sobre un "pateando traseros hippies y levantando el infierno", se erige como el tema favorito de culto del álbum.

Más un boceto de Ray Wylie Hubbard que una canción propiamente dicha cuando Walker y su banda decidieron grabarla para ¡Viva Terlingua !, se terminó a las 11 horas después de una llamada telefónica a Hubbard del bajista de Walker, Bob Livingston.

“Acabo de escribir el segundo verso allí por teléfono".

Dije: "Seguro que le gusta beber", y creo que estaba bebiendo cerveza Falstaff, así que dije eso. [Y eso fue todo. Prácticamente ni siquiera lo había pensado ", dijo Hubbard a Rolling Stone.

Es Livingston quien deletrea cada letra de "M-O-T-H-E-R" ("M es para los faldones que me diste para mi camioneta", "R es para campesino sureño") en el puente de la canción.

Al igual que el protagonista de "Redneck Mother", el propio Walker era conocido por su volatilidad, tanto dentro como fuera del escenario (la inspiración para "Mr. Bojangles" vino de un encuentro casual con un artista callejero en un tanque de borrachos de Nueva Orleans). Sus conciertos eran a menudo impredecibles.

“Un acto que estuvo lleno de emoción y suspenso” es como el difunto periodista de Texas Bud Shrake describió los programas de Walker, comparándolos con las carreras de NASCAR.

TE PUEDE INTERESAR:Muere Luis Eduardo Aute un gran cantautor español

Pero es "Mr. Bojangles ”que le dio a Walker su mayor éxito y le abrió el camino para grabar ¡Viva Terlingua !. Escrita y grabada por Walker para su álbum de 1968 Mr.Bojangles, la canción se convirtió en un éxito Top 10 para Nitty Gritty Dirt Band en 1970, con artistas tan variados como Bob Dylan, Dolly Parton, Nina Simone, Neil Diamond y Sammy Davis Jr. todas las versiones de grabación.