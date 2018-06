Jeremy Renner reveló el significado del tatuaje que se hizo con sus compañeros de 'Los Vengadores'

Hace unas semanas salió a la luz que Robert Downey Jr. (Iron Man) y Chris Hemsworth (Thor) se habían hecho junto a Jeremy Renner (Ojo de Halcón) un tatuaje en Los Ángeles, que Scarlett Johansson (Viuda Negra) y Chris Evans (Capitán América) se habían realizado un poco antes en Nueva York con el mismo artista, el tatuador Josh Lord.

Seis de nosotros, los seis originales, lo hicimos. Hay muchos Vengadores en este punto, no tengo ni ideas de cuántos, no puedo contarlos, son muchos trajes.

Ruffalo es el único que se asustó en el último momento, no estoy seguro del motivo. Simplemente no quería hacerlo, y nosotros le decíamos "Trataremos Henna o algo". No es realmente acerca del tatuaje, es sobre la celebración de nuestra amistad, que se ha formado en esta última década.