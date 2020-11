Jensen Ackles revela el parecido entre sus personajes en Supernatural y The Boys

Jensen Ackles ha sido un rostro familiar en la televisión durante los últimos 15 años gracias a su interpretación del amado cazador de monstruos en Supernatural, Dean Winchester, y ahora se unirá al mundo de streaming con The Boys.

En Supernatural puede ser un poco rudo, pero sin duda es un buen tipo cuando todo está dicho y hecho, pero con la serie ahora en el pasado, Jensen Ackles se dirige a Amazon Prime Video para la tercera temporada de The Boys, y su nuevo personaje será el polo opuesto de Dean Winchester.

Jensen Ackles dio vida a Dean Winchester en las 15 temporadas de Supernatural

Soldier Boy, el Supe original, va a ser tan desagradable como Dean Winchester era heroico, pero hay un hilo que une los dos roles.

Jensen Ackles da primeros detalles sobre Soldier Boy

Jensen Ackles habló recientemente con EW sobre el final de Supernatural, y mencionó que Dean y Soldier Boy en realidad comparten un vínculo inesperado. Las botas que le dieron para Soldier Boy son el mismo tipo de botas que usó en Supernatural durante una década y media.

"De alguna manera me las arreglé para terminar con el mismo tipo de botas para Soldier Boy que usé para Dean Winchester. Diferente color pero misma bota. Me habían dado una variedad e inmediatamente los miré y me reí entre dientes, y dije, 'Bueno, puedo decirte cuáles sé que funcionan'".

El cambio de Jensen Ackles de Supernatural a The Boys puede no ser una sorpresa cuando prestas atención a quién está detrás de escena. El productor ejecutivo de The Boys, Eric Kripke, fue el creador de Supernatural hace 15 años, y está más que emocionado de trabajar otra vez con el actor.

"Creo que cualquiera que espere que Jensen aparezca y sea un buen tipo, se sentirá decepcionado. En los cómics, es en su mayoría un poco torpe y servil a Homelander, diría yo. Mientras lo escribimos en esto, vamos a hablar realmente sobre la historia de Vought porque es como John Wayne".

Jensen Ackles dará vida a Soldier Boy en la serie de Amazon Prime Video

"Es uno de estos chicos que han existido durante décadas en la historia de Vought. Y él fue Homelander antes que Homelander, por lo que es de una era diferente, pero tiene el ego y la ambición, simplemente se ve de una manera diferente porque es de una época diferente", dijo Kripke a Variety.

Como te informamos en La Verdad Noticias, aún no hay una fecha de lanzamiento para la tercera temporada de The Boys, pero se espera que los nuevos episodios lleguen a Prime Video en algún momento de 2021.

¿Qué te parece la relación entre Dean y Soldier Boy?, ¿Crees que Jensen Ackles será una buena adición a The Boys? Dinos en los comentarios que te parece el nuevo personaje del actor tras 15 años en Supernatural.

