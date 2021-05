Jensen Ackles comparte nuevo detrás de escenas en The Boys

El martes 11 de mayo, Jensen Ackles se dirigió a Instagram para compartir una foto detrás de escena del set de la tercera temporada de The Boys. Si bien el actor no reveló ningún detalle sobre la nueva entrega, la foto reciente nos hizo pensar dos veces.

¿Por qué? Bueno, porque la estrella de Supernatural lucía una barba muy tupida y un corte de pelo desgreñado, en lo que podría ser su nuevo look para la serie de Amazon Prime.

Ackles presume foto en el set de The Boys

Esto puede no ser necesariamente una sorpresa para sus 8.5 millones de seguidores en Instagram, quienes siguieron el crecimiento de la barba en línea. Pero para el resto de nosotros, que pensamos en Jensen como el Dean Winchester a menudo limpio, fue una gran sorpresa.

Junto a la actualización en el set de The Boys, el nuevo actor de Supernatural escribió en redes sociales: "Solo otro día en la oficina 'NUEVA'. Feliz martes de tacos, amigos. @Theboystv #SoldierBoy".

Jensen Ackles se une a The Boys

Como te reportamos en La Verdad Noticias, en agosto de 2020, se anunció que Jensen se uniría al elenco de The Boys para la tercera temporada y el actor confirmó la noticia subiendo un vídeo de sí mismo con el cómic que inspiró la serie.

También subtituló el vídeo, "Me sigo preguntando qué haré... cuando @cw_supernatural finalmente termine este año. Entonces me di cuenta" y con laa frase "The Boys temporada 3".

El actor de 43 años interpretará a Soldier Boy en la serie Amazon Prime Video, quien, según Variety, es el superhéroe original. Dudamos que el líder de Seven, Homelander (Antony Starr) sea un fan suyo.

La tercera temporada está actualmente en producción. Actualmente, las primeras dos temporadas de The Boys está disponible para reproducirse en Amazon Prime Video.

Además de Jensen Ackles y Antony, The Boys está protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Karen Fukuhara, Tomer Capon y más.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.