Jenny García y su bebé recién nacido dan positivo a COVID-19

En La Verdad Noticias te hemos informado previamente que los famosos no son ajenos a la pandemia por COVID-19, y son varios ya los que han caído, y ahora se suma Jenny García.

La ex conductora de Venga La Alegría dio a conocer que ella y su bebé dieron positivos al test del COVID-19.

Todavía hace unos días te informamos que Jenny presumía su belleza a una semana de dar a luz, y ahora la famosa se tiene que quedar en casa en cuarentena, y lamentablemente su hijo también forma parte de las estadísticas.

¿Cómo se contagió Jenny García?

La conductora y bailarina se hizo mamá hace 2 meses

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que desapareció de las redes ya que se contagió del virus, aunque no se sabe a ciencia cierta de donde lo tomó.

Ella y su hijo Luca, producto de su relación con el empresario Fernando Moreno se hicieron la prueba, y el resultado fue positivo.

Su bebé de apenas 2 meses de edad también ha sufrido los estragos de la enfermedad, pero es la coreógrafa quien ha padecido los síntomas más fuertes, sin embargo, se considera estable.

Ahora que soy mamá no me importa cómo me sienta mientras mi bebé esté bien, verlo irritado, llorón y con dificultad para poder respirar, eso me tenía muy mal".

La llegada de Jenny a Televisa

Tras su llegada a televisa, ha retomado su popularidad

Después de saltar a la fama por formar parte del ballet de Venga La Alegría como bailarina principal, ahora la también conductora forma parte de Televisa, y la hemos visto en Guerreros 2020, pero también en el programa Hoy.

De hecho, en La Verdad Noticias te dimos a conocer que El Programa Hoy le roba esta bella coreógrafa a Tv Azteca, y se trataba precisamente de Jenny, quien puso coreografías en la primera entrega de “Las estrellas bailan en Hoy”.

