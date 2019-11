Jenny García se le cae el brasier mientras posaba en la playa (FOTO)

Jenny García, la ex bailarina del matutino ‘Venga la Alegría’ de TV Azteca, no perdió la oportunidad de consentir a sus fieles admiradores en este inicio de semana, y lo hizo con provocativas fotografías enseñando mucha piel, ya que incluso estuvo a punto de despojarse de su ropa.

Además de ser una experta en el baile, Jenny García ha demostrado ser una mujer llena de sensualidad al posar para diversas sesiones de fotos, y es que la mayoría de las instantáneas que sube a su cuenta oficial de Instagram se destacan por ser imágenes con ajustados atuendos playeros o ceñida ropa deportiva que acentúa sus mejores curvas.

La realidad es que la hermosa conductora de televisión se ha convertido en una inspiración para las demás chicas que desean tener un cuerpo atlético como el de ella, ya que desde su participación en ‘Venga la Alegría’, Jenny García impactó a los televidentes por sus atrevidas coreografías.

No obstante, tras su inesperada salida del mañanero, los fans no han dejado de protestar para que Jenny García se vuelva a unir al elenco del programa de TV Azteca, pues era consideraba como una de las piezas claves de la emisión; lamentablemente el pedido del público no ha sido atendido.

Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de Jenny García a través de sus redes sociales, pues es una de las famosas que mantiene bastante activa su cuenta al postear prácticamente todos los días fotografías y videos en donde muestra las actividades más relevantes de su vida cotidiana, así como los proyectos en los que está participando.

Dentro de las más recientes publicaciones de Jenny García, una de las que más ha llamado la atención es en donde aparece posando en la playa con un diminuto bikini blanco con detalles florales, aunque hubo un detalle que no pudo pasar desapercibido por sus fans.

Y es que resulta que en plena sesión de fotos a Jenny García se la cayó el brasier, ya que al parecer le quedaba muy grande, por lo que tuvo que posar todo el tiempo sosteniendo esta prenda sujetando sus pechos, acción que rápidamente subió la temperatura de sus fans.

