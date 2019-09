Jenny García, enamorada de Cancún y Riviera Maya sin sargazo

La famosa conductora y bailarina que saltara a la fama gracias a Venga La Alegría se encuentra de descanso en estas paradisíacas playas de Cancún y Riviera Maya en donde estuvo varios días en muy buena compañía.

“Estoy muy feliz, muy contenta Cancún es mi segunda casa, amo, amo venir aquí y está padrísimo, había estado super triste y ya que había venido a los hoteles de la Riviera Maya y veía puros costales de arena y no veía playa, el sargazo no me daba las ganas de meterme porque me llegaba hasta la rodilla y ahora que está todo super limpio está padrísimo”, dijo en exclusiva para LA VERDAD.

Jenny García se encontraba en una gira de un grupo de ex reinas de belleza la cual es conocida por realizar trabajos altruistas en diversas partes del mundo, Universal Traveling Girls, estuvieron por el estado.

“Estar en Cancún me pareció muy bien, siempre he dicho que ami me rige el sol, y es que para eso siempre vengo a Cancún, el sol es el que rige al león y yo soy leo, y por eso siempre vengo a cargarme de energía”, nos confesó la simpática conductora.

Sin embargo Jenny es una de las conductoras más movidas del espectáculo y muy trabajadora, es por eso que nos adelantó sus nuevos proyectos en el medio.

“Pues tengo unos planes muy padrisimos, uno de ellos es un show de música, todavía no te puedo decir bien, pero te adelanto que seré yo solita con muchos bailarines, estoy muy contenta y a darle con todo, claro que el show vendrá a Cancún mientras me inviten”, comentó.

Jenny conoce y reconoce el cariño del público que le ha dado a lo largo de sus años, y hoy día que es una influencer reconocida en el mundo de las redes sociales, trata de contestar todos y cada uno de los mensajes para estar más cerca de su público.

“Trato de contestarles a cada uno, si les preguntas a mil de los que me escriben le he contestado a 900,me encanta el cariño y las cosas negativas también ya que me hacen crecer, les mando bendiciones a todos”, comentó para el público de LA VERDAD.

Sin embargo se despidió de esta entrevista con una bonito mensaje “Siempre he dicho que los sueños se cumplen, pienso que si piensas positivo atraes vida positiva”.