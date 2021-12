Jennifer Lopez y su hija Emme lucen guapas en las compras para Navidad

Jennifer Lopez es una famosa actriz y cantante que recientemente estaba en pleno modo de compras navideñas de último minuto mientras estaba en Los Ángeles el viernes por la tarde.

La Diva del Bronx se lució con un suéter festivo y brillante de gran tamaño y jeans rotos para poder estar cómoda mientras examinaba las tiendas en busca de los regalos navideños perfectos para sus seres queridos.

Tal parece que la cantante de Jenny From The Block parecía tener mucho que comprar una semana antes de Navidad , ya que, según los informes, pasó tres horas comprando en la tienda Christian Dior en Beverly Hills con su hija Emme, de 13 años.

Jennifer Lopez y su hija enloquecen las redes

En esta ocasión López se decidió por un look casual para la salida y remató su atuendo con un par de zapatillas blancas y añadió un brillo extra a su look con dos pendientes de diamantes que se podían ver brillando en sus orejas.

La cantante Jennfer Lopez también lució una colorida mascarilla para protegerse a sí misma y a los demás del COVID-19, mientras tenía su cabello castaño recogido en una elegante cola de caballo corta.

Para protegerse los ojos del sol de California, la cantante de If You Had My Love lucía un par de gafas de sol polarizadas en la cabeza.

Las compras de JLo y su hija Emme

La cantante y actriz Jennifer Lopez se aseguró de visitar todas las tiendas principales, incluidas Christian Dior y Valentino, donde se la vio mirando joyas y siendo ayudada por el personal.

Más tarde fue vista con el mismo atuendo comprando con su hija Emme, quién vestía jeans rotos a la moda y una camiseta negra.

Cabe destacar que a principios de esta semana,a Jennifer Lopez la vieron en Beverly Hills haciendo otro viaje de compras antes de las vacaciones con su hija Emme.

