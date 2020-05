Jennifer Lopez y Jimmy Fallon realizan asombrosa batalla de baile en Tik Tok/Foto: E! Online

Durante el show de anoche protagonizado por Jimmy Fallon, el dúo participó en el "Watch-it-Once TikTok Challenge". Jennifer y Jimmy tuvieron que bailar en sus pistas virtuales mientras filmaban desde casa.

Jimmy presentó el juego, diciendo: "Jennifer y yo vamos a ver un challenge de Tik Tok que ninguno de nosotros había visto antes… Vamos a tratar de recrearlo, y quien se acerque a él gana esa ronda".

JLo dijo: "Voy a caer en llamas frente a mis hijos. Está bien. Ellos dicen, '¡Mamá, no nos avergüences!’".

JLo es un de las invitadas favoritas de Jimmy Fallon/Foto: E!

Por otro lado, el presentador del programa de entrevistas tiene mucha más confianza y bromea: "Soy un poco conocido por mi baile, ¡así que creo que será fácil para mí!".

Luego, la pareja tuvo que ver a las estrellas de TikTok, Charli D'Amelio, Addison Rae y más, realizar un baile y luego recrearlo inmediatamente después.

Incluso JLo tiene dificultades, hasta que desafía a Jimmy Fallon a hacer el baile que coreografió para la cuarta temporada de World of Dance.

JLo dice: "¡Eso no estuvo mal! Es difícil hacer esto en una sola cosa. Estos niños toman horas para hacer sus TikToks y hacerlos bien".

La rutina de entrenamiento de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se ha mantenido en forma mientras se queda con su familia en Miami. Su prometido Alex Rodríguez, de 44 años, visitó Instagram el jueves para compartir con sus seguidores el agotador entrenamiento que él, JLo y su hija Natasha estaban haciendo.

En el video, la futura novia mostró sus piernas tonificadas y su estómago plano en un conjunto blanco a juego, mientras trotaba por la casa y levantaba pesas junto a su familia.

Jennifer incluso les dio a sus hijastras, Ella y Natasha, algunos consejos sobre cómo levantar pesas sobre sus cabezas correctamente.

También te puede interesar: Jennifer Lopez es considerada una de las mujeres más PODEROSAS de la década

Pero aún con la cuarentena no significa que no esté trabajando. No solo se está preparando para el estreno de la temporada 4 de " World of Dance " de NBC el 26 de mayo, sino que también está terminando " Marry Me ", su próxima comedia romántica en la que interpreta a una estrella del pop que es dejada en el altar por ella.