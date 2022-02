Jennifer López y Ben Affleck tenían un "poco de miedo" sobre reavivar su romance.

Jennifer Lopez dice que ella y Ben Affleck "tenían un poco de miedo" sobre reavivar su romance y cómo reaccionaría el público. La cantante de "Let's Get Loud", que se volvió a conectar con su ex prometido la primavera pasada, admitió a People que recordaron el caos que los rodeó a lo largo de su relación a principios de la década de 2000.

“Antes, expusimos [nuestra relación]”, admitió López, de 52 años. “Fuimos ingenuos y se pisoteó un poco”. López dijo que ella y Affleck, de 49 años, estaban dispuestos a correr riesgos esta vez, sin embargo, ya que eran mucho mayores y más sabios.

“Ambos dijimos, 'Wow, estamos tan felices y no queremos que nada de eso vuelva a entrar en juego'”, explicó la cantante Jennifer López. "Somos mayores ahora, somos más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes lugares de nuestras vidas, ahora tenemos hijos y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas". "

Jennifer López confiesa que "se siente diferente"

Jennifer Lopez y Ben Affleck tenían un "poco de miedo" sobre su romance.

Jennifer López se siente "muy afortunada" de su relación con Ben Affleck y dijo que las cosas también se sienten muy diferentes de cuando le dieron una oportunidad al amor por primera vez.

“Es hermoso la forma en que se siente muy diferente de lo que era hace años. Hay más apreciación y celebración por ello, lo cual es bueno”, compartió.

“Fue, 'Oh, vaya, no estamos acostumbrados a esto y es realmente hermoso'. Pero también estamos en un punto diferente de nuestras vidas y quiénes éramos entonces y qué hemos hecho en nuestras vidas desde entonces”.

Ella continuó: “Creo que la gente sabe [ahora] que somos artistas que vamos a estar presentes por mucho tiempo y eso es bueno y lo aprecian y lo respetan. Lo siento y lo aprecio también”.

J-Lo y Ben Affleck están felices por su romance

Jennifer López y Ben Affleck tenían un "poco de miedo" sobre su romance.

La actriz de "Marry Me" agregó que ambos estaban "felices" de ver los comentarios positivos de los fanáticos, quienes rápidamente etiquetaron su romance reavivado como "Bennifer 2.0".

¿En cuanto a esas fotos humeantes de yates que surgieron en julio pasado, aparentemente reflejando sus famosas escenas del iónico video musical "Jenny From The Block" de López?

“¡Estábamos en el barco! ¡No hubo recreación!”, dijo López, aclarando los rumores de que era un truco publicitario. “Fue [para] un viaje que me gusta hacer para mi cumpleaños, pero no, no lo estábamos recreando intencionalmente. ¡Yo tampoco sabía que había paparazzi en medio del océano!”.

La Verdad Noticias informa que, López y Affleck reavivaron su romance en abril de 2021. La pareja salió anteriormente en 2002 y se comprometieron poco después, solo para cancelarlo dos años después.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.