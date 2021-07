Jennifer Lopez y Ben Affleck se muestran en romántico paseo en Nueva York

Tal parece que la canción “We are never ever ever getting back together” no es un himno para Jennifer Lopez, quien regresó con su ex pareja Ben Affleck, después de su reciente ruptura con el beisbolista Alex Rodriguez.

En ese sentido, la cantante no tiene problema en enseñar que está feliz, después de tanta tristeza tras su rompimiento.

Fue a través de una cuenta de Instagram de fans de Ben y Jennifer que se ve a la cantante de “Una noche más” está muy abrazada a su actual pareja, mientras este le da un beso en la frente.

Esta romántica cita se dio en las calles de Nueva York, de donde es originaria la actriz y cantante.

Jennifer Lopez y Ben Affleck ya involucran a los hijos

Jennifer Lopez se ve muy feliz con Ben Affleck

La también ex pareja de Marc Anthony no pierde el tiempo, y prefiere ya involucrar a sus hijos en su nuevo romance, y es que, como te informamos previamente en La Verdad Noticias, la famosa fue captada de paseo con Ben y sus hijos en Universal Studios.

Fue el medio Page Six quienes filtraron las imágenes en redes sociales, mismas que fueron compartidas por los seguidores de la pareja, en donde vemos a JLo junto a sus gemelos, y a uno de los tres hijos de Affleck.

Parece que la nueva familia se encuentra contenta, tan es así que algunas fuentes cercanas a la pareja, presuntamente confirmaron que el actor le pedirá matrimonio muy pronto, pues es bien sabido que ellos ya tienen una historia previa, y saben lo que les gusta el uno del otro.

