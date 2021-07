La Verdad Noticias te dio a conocer el día de ayer que Jennifer Lopez celebraba su cumpleaños número 52 con un viaje en un lujoso yate y rodeada de sus seres queridos más allegados, incluyendo a su novio, el actor Ben Affleck. Sin embargo, el detalle que llamó la atención de sus fans es que la cantante compartió una foto donde aparecen besándose.

Dicha situación provocó que más de uno recordara el video musical de ‘Jenny from the Block’, el cual fue lanzado en 2002, es decir hace 19 años. Este sencillo musical forma parte del álbum ‘This is me… Then’ y el clip contó con la participación actoral de Ben Affleck, con quien iniciaba un fogoso romance en aquel entonces.

Bennifer causa furor en redes sociales

Bennifer recreó una escena del video 'Jenny from the Block' y los fans enloquecen.

El sitio TMZ filtró unas fotografías de Bennifer, nombre con el que se le conoce a la pareja en redes sociales, disfrutando de un descanso en la cubierta de un yate. En las imágenes podemos ver a “La Diva del Bronx” utilizar un bikini de color café, mientras que el actor luce su pronunciada barba, además de que este toca el trasero de su novia sin pudor alguno.

Dicha imagen es muy parecida a la escena que ambos protagonizan en el video musical de ‘Jenny from the Block’, la única diferencia es que la cantante luce un bikini en color rosa y que Ben Affleck no lleva barba. Esta gran similitud ha dejado fascinado a los fieles fanáticos de la pareja más popular del momento.

La historia de Ben Affleck y Jennifer Lopez

Tuvieron que pasar 16 años para que Jennifer y Ben retomen su romance.

Jennifer Lopez y Ben Affleck iniciaron su historia de amor durante el rodaje de ‘Gigli’, la comedia que ambos protagonizaron en 2002. Un año después, ambos confirmaron su relación y meses más tarde anunciaron su compromiso, mismo que quedó cancelado en 2004. 16 años más tarde regresaron cuando ella confirmo su separación de Alex Rodríguez.

¿Crees que Jennifer Lopez y Ben Affleck hacen bonita pareja? Si 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> No 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales