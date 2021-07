La última cita de Jennifer Lopez y Ben Affleck fue casi un asunto de familia gracias a la presencia de sus hijos durante su salida a un parque temático, cuyos detalles te revelamos en La Verdad Noticias.

La pareja, que reavivó su romance hace dos meses, fue vista en Universal Studios Hollywood el viernes 2 de julio. Estaban acompañados por los gemelos de 13 años, Max. y Emme, hijos de JLo y el hijo del actor, Samuel, de 9 años.

Esta fue la primera vez que se ve a la pareja junto con alguno de los hijos del actor. La salida familiar parece confirmar los rumores que Jennifer López y Ben Affleck estarían por comprometerse.

Jennifer López y Ben Affleck juntos en Universal Studios

Jennifer López y Ben Affleck de viaje a Universal Studios con sus hijos

Ben Affleck y el hijo con su ex pareja usaron máscaras en el parque temático. Ellos, junto con J.Lo y sus hijos, fueron fotografiados caminando juntos en el área Springfield Venue de Universal Studios con el tema de los Simpson.

El grupo, que estaba en un Tour VIP privado, popular entre las celebridades, también visitó The Wizarding World of Harry Potter y Jurassic World: The Ride, le dijo un testigo a E! News.

JLo y Ben Affleck en Universal

Después de su visita, Ben dejó a Samuel en la casa de su madre. El sábado, la pareja se dirigió a un aeropuerto con los gemelos, dijo otro testigo al medio. Estas serían las segundas vacaciones de JLo y Ben tras retomar su romance a 17 años de su ruptura.

JLo y Ben Aflleck conviven con sus hijos

JLo y Ben Aflleck conviven con los hijos

Ben Affleck, quien buscó a Jennifer López tras su ruptura, ha sido fotografiado en varias ocasiones con los hijos de J.Lo antes e incluso en reuniones familiares, como te hemos compartido anteriormente.

En junio, se unió a la estrella de Hustlers, los gemelos y otros miembros de su familia en una cena de cumpleaños para su hermana Linda López en el restaurante Nobu en Malibú, California, donde la pareja confirmó su romance besándose en la mesa. .

"A sus hijos les gusta mucho Ben y piensan que es divertido y divertido estar con ellos", le dijo una fuente cercana a J.Lo a E! Noticias. "Se ha ganado totalmente a la familia con su encanto".

Durante los últimos dos meses, el actor de Argo y la cantante han sido vistos juntos varias veces, principalmente en Los Ángeles, donde ambos poseen casas, además de otras propiedades en otros lugares de Estados Unidos.

Jennifer Lopez planea mudarse al sur de California con Max y Emme, dijo una fuente cercana a la cantante. "Ella estará entre Los Ángeles y los Hamptons este verano, pero Los Ángeles será su base", dijo la fuente sobre el romance con Ben Affleck.

