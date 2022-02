Jennifer Lopez y Ben Affleck asistieron al Super Bowl 2022

El Super Bowl fue la noche de cita perfecta para Jennifer Lopez y Ben Affleck el domingo por la noche, pues la pareja fue vista disfrutando del partido entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals.

Ambos se sentaron en la suite Meta con otros invitados, incluidos Cardi B, Offset, Olivia Rodrigo, Becky G, Keke Palmer, Storm Reid, Demi Lovato, Taraji P. Henson y Bella Poarch.

Hace dos años, el Super Bowl lucía un poco diferente para López, de 52 años, ya que fue ella quien subió al escenario del Pepsi Halftime Show con Shakira, logrando uno de los espectáculos más memorables.

Fueron las dos primeras mujeres latinas en co-encabezar el codiciado concierto, donde cada una aportó sus propios estilos únicos al campo. Este año, el show de medio tiempo del Super Bowl stuvo encabezado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem y otros artistas.

Regalo de Ben Affleck para JLo

Él le dio un romántico video musical

Su salida del domingo se produce después de que la actriz de Marry Me revelara en un boletín de fin de semana que su novio creó un video musical personalizado para su canción "On My Way" de su nueva película "como un regalo anticipado del Día de San Valentín" para ella.

En el video de casi 4 minutos de duración, varias imágenes de Affleck, de 49 años, y López, de 52, de su primera relación entre 2002 y 2004, se entretejen en el video musical original de López para "On My Way", que se estrenó en diciembre.

"Verlo me hizo pensar en el viaje del amor verdadero, sus giros y vueltas inesperados, y que cuando es real, en realidad puede durar para siempre", explicó López.

La actriz y cantante también les dijo a los fanáticos que el video es "muy especial y personal" y que "normalmente" solo lo habría compartido con su "círculo íntimo".

López y Affleck se comprometieron en noviembre de 2002 poco después de que comenzaron a salir, pero finalmente terminaron su relación en enero de 2004. La pareja se volvió a conectar en la primavera de 2021.

A principios de esta semana, Affleck, de 49 años, y López asistieron juntos a una proyección en Los Ángeles de su nueva comedia romántica, Marry Me, que se estrenó el viernes. La pareja se acurrucó, sonrió y posó juntos sobre la alfombra, dejando claro su cariño.

En declaraciones a PEOPLE para el artículo de portada de la semana pasada, la cantante dijo que se siente "muy afortunada, feliz y orgullosa" de estar con Affleck.

"Es una hermosa historia de amor que tenemos una segunda oportunidad", dijo López sobre reavivar su romance 17 años después.

Esta vez, dijo: "Ambos dijimos: 'Vaya, estamos tan felices y no queremos que nada de eso vuelva a entrar en juego'".

Somos mayores ahora, somos más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes lugares de nuestras vidas, tenemos hijos ahora, y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas. Somos muy protectores porque es un momento tan hermoso para todos nosotros".

Durante una aparición el miércoles en The Ellen DeGeneres Show para promocionar la nueva película, también habló sobre su relación con Affleck y dijo que ambos estaban "sorprendidos" por su romance reavivado.

"¿Alguna vez te hubieras imaginado que se cierra el círculo y termina así?" le preguntó la anfitriona Ellen DeGeneres a López.

"No creo que nadie se haya sorprendido más que nosotros", dijo riendo. "No, nunca podrías imaginar que algo así podría pasar. Es algo hermoso".

La relación va tan en serio, que Jennifer López y Ben Affleck tuvieron noches familiares con el objetivo de que sus hijos se integren y se lleven bien, detalles que fueron revelados en La Verdad Noticias.

