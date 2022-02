Jennifer Lopez y Ben Affleck 'abiertos a la posibilidad' de casarse

El amor ciertamente ha vuelto a estar en el aire para Jennifer Lopez y Ben Affleck desde que volvieron a estar juntos el año pasado. La pareja de Hollywood sorprendió a sus fanáticos cuando reavivaron su romance 18 años después de romper su primer compromiso.

Y ahora parece que la pareja está preparada para dar el paso a la vida matrimonial después de que una fuente cercana a ellos revelara que están "abiertos a la posibilidad de comprometerse y casarse".

Jennifer Lopez y Ben Affleck están muy enamorados

Jennifer Lopez y Ben Affleck están muy enamorados.

La fuente le dijo a ET: "Ben Affleck y Jennifer Lopez están tan enamorados. Sus seres queridos no se sorprenderían si Ben hace la pregunta". "Por supuesto, serán considerados con sus hijos cuando piensen en seguir adelante con su relación. Ambos quieren que las cosas sean geniales entre sus hijos, no solo entre ellos dos".

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la cantante Jen, de 52 años, comparte a los mellizos de 13 años Emme y Max con su exesposo Marc Anthony, mientras que el actor Ben, de 49, comparte a Violet, de 16, Seraphina, de 13 y Sam, de nueve, con su exesposa Jennifer Garner.

Bennifer, como los conocen cariñosamente los fans, fueron pareja en 2002 y se comprometieron antes de terminar su relación en 2004. Después de casi dos décadas de diferencia, lo intentaron de nuevo y aparentemente van viento en popa; se veían extremadamente felices y enamorados mientras veían el Super Bowl el domingo en el SoFi Stadium de California.

JLo y Ben Affleck celebraron el Día de San Valentín juntos

JLo y Ben Affleck celebraron el Día de San Valentín juntos.

La fuente agregó que la pareja "realmente confía el uno en el otro" y siente que tienen mucho en común en la vida en este momento. Afirmaron que los hijos de la pareja también se gustan, lo que significa que la relación es mucho más fluida de lo que podría haber sido.

Dijeron que JLo dice que su romance es como "un cuento de hadas entre ellos y como deben ser" e insiste en que la estrella está "increíblemente enamorada de él". La estrella de Gone Girl, Ben, mostró su lado tierno cuando se volvió creativo con su regalo mientras la pareja celebraba su primer Día de San Valentín juntos.

Creó un montaje de video romántico de su relación con su nueva canción "On My Way" y, según Harper's Bazaar, Jenny from the Block escribió en su boletín: "Verlo me hizo pensar en el viaje del amor verdadero, son giros y vueltas inesperados. , y que cuando es real, en realidad puede durar para siempre".

Ella agregó: "Esto realmente derritió mi corazón". El clip incluía instantáneas de la pareja de principios de los 2000, incluido un video musical en el que Ben Affleck interpretaba al guapo novio de Jen.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!