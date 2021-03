En redes sociales han comenzado a circular fuertes rumores que aseguran que Jennifer Lopez y el ex beisbolista Alex Rodriguez han puesto fin a su relación de dos años, lo cual significa que su compromiso y sus tan esperados planes de boda quedaron cancelados de manera definitiva.

El sitio Page Six reveló que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez han tomado la decisión de finalizar su compromiso, noticia que sin duda ha causado gran furor en las redes sociales debido a que la pareja era conocida por ser una de las más sólidas del medio del espectáculo a nivel mundial.

JLO y Alex Rodríguez terminaron su relación, así lo reveló el sitio Page Six.

La noticia de su separación llega después de que la pareja informara a finales de 2020 que estaba considerando la idea de cancelar su boda, esto a causa del coronavirus. Tras haber sido pospuesta en dos ocasiones, el evento nupcial podría ya no ser llevado a cabo.

Algunos rumores aseguran que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez finalizaron su romance en buenos términos y que el ex beisbolista ahora se encuentra radicando en Miami, mientras que "La Diva del Bronx" ha viajado a República Dominicana para filmar su próxima película.

¿Alex Rodríguez le fue infiel a Jennifer Lopez?

Rumores aseguran que Madison LeCroy es la tercera en discordia entre Jennifer Lopez y Alexis Rodriguez.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado su separación en redes sociales, pero se cree que el motivo de su ruptura y la cancelación de su compromiso ocurrió debido la apretada agenda de trabajo de los 2, la cual provocó que la relación se enfrie y llegue a su fin.

El sitio Page Six aseguró que Madison LeCroy les confirmó que ha estado teniendo varias llamadas por FaceTime con Alex Rodríguez, por lo que los rumores de una infidelidad por parte del ex beisbolista hacia JLo comienzan a resonar en redes sociales. Cabe destacar que la actriz aseguró no conocer en persona al ahora ex prometido de la cantante.

¿Crees que Alex Rodriguez y JLO hacían bonita pareja? ¿Crees que los rumores de infidelidad son ciertos? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografias: Instagram