Jennifer Lopez y Alex Rodríguez planean una lujosa ceremonia de boda

Los rumores de la boda de Jennifer López y Alex Rodríguez están en las noticias desde que la pareja planeaba casarse a principios de este año. Sin embargo, sus planes se retrasaron debido a la pandemia de COVID-19 y López decidió que sería mejor esperar, en lugar de tener una simple ceremonia de matrimonio.

Ahora que las cosas están volviendo a la normalidad, hay informes de que Jennifer y Alex están planeando una ceremonia de boda muy cara que les costaría millones.

Se espera que la cantante de Lonely y su comprometido A-Rod tengan una de las fiestas de matrimonio más lujosas y la pareja no dejará piedra sin remover, a pesar de que se sale del presupuesto.

Aquí hay más detalles sobre los rumores de boda de Jennifer Lopez, Alex Rodríguez y la posible verdad detrás de los costosos informes de la ceremonia de matrimonio.

Nuevos rumores sobre la boda de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez tendrán fuegos artificiales, un pastel de 10 niveles, artistas famosos y muchas otras cosas cuando asistan a sus nupcias. ¡Según el OK! informes de la revista, López y Rodríguez están planeando una ceremonia de boda de 20 millones de euros.

Los detalles exactos, como el lugar, los servicios de catering, el diseñador de vestuario de Jennifer, etc., no están decididos, pero eso se finalizará pronto. Jennifer Lopez quiere sentirse como una princesa en su boda con Alex Rodríguez y, por lo tanto, no se detendrán en términos de gastos y gastarán tanto dinero como puedan.

Boda de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez

Los rumores de boda de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez aún no han sido confirmados, ya que actualmente la jueza de World of Dance está ocupada con su vida profesional y apenas le queda tiempo para esas cosas.

Los fanáticos deben esperar las actualizaciones oficiales sobre la boda de Jennifer López y Alex Rodríguez, ya que la pareja no lo mantendrá en secreto para el mundo. Hasta el momento es todo lo que sabemos sobre la famosa pareja, síguenos en las redes sociales de La Verdad Noticias para estar informado.